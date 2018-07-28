Ландшафтный дизайн своими руками: 22 фото

Для завершения ландшафтного дизайна вашего участка вам точно потребуется не один сезон и даже не один год. Многие новички думают, что справятся за год-два, а затем придёт пора исключительно наслаждения зеленью. Но на самом деле только через год-два и начнутся масштабные работы по поддержанию в порядке всех посадок (кустарники, деревья, многолетники).

Не уверены, что справитесь без опыта? Правильно! Потому мы советуем вам: исключить посадку плодовых деревьев (за ними нужен трепетный уход); ограничить грядки (максимум 15 квадратными метрами на одного человека, который будет ухаживать за грядками, а не на каждого члена семьи); сделать выбор в пользу многолетних, а не однолетних цветов и плодовых.

Ландшафтный дизайн своими руками: шаг за шагом

Ландшафтный дизайн участка должен проводиться по конкретной схеме с определённой последовательностью, иначе вы рискуете получить очень неудобное пространство для отдыха, садоводства и огородничества.

Давайте посмотрим на правильную последовательность действий, которую мы разработали, основываясь на собственном опыте:

планирование и зонирование участка на бумаге. Создание схемы коммуникаций. Определение размеров всех строений и построек (сауна, баня, летняя кухня, беседка, бассейн);

прокладка коммуникаций (полив, электричество, коммуникации для бассейна и летней кухни, подвод воды и слив, освещение);

подготовка земли для всех посадок — огорода, сада, кустарников;

строительство забора и всех клумб вокруг забора, если таковые имеются;

прокладка там, где нужно, дорожек и фундаментов, установка террасы, сауны, летней кухни, строительство веранды;

разметка клумб и грядок, строительство высоких клумб и грядок, возведение теплицы и парников;

окраска всех возведённых строений и элементов;

закладка сада — многолетних растений, деревьев и кустарников (не только плодовых, но и декоративных);

посадка однолетников, высадка рассады;

декорирование пространства (террасы, летней кухни, покупка текстиля и посуды, декоративных скульптур и лавочек и т. п.).

Планирование и зонирование участка

Планирование нужно делать либо в специальной программе, либо на листе бумаги с точными пропорциями и размерами вашего участка в определённом масштабе. На план нужно наложить все имеющиеся и будущие строения, дорожки и постройки и лишь затем размечать огород и клумбы.

Прокладка коммуникаций

Прокладка коммуникаций должна осуществляться под землёй. Для этого роют траншею глубиной 30—40 см, по которой прокладывают электрический кабель. Для прокладки труб горячей и холодной воды и слива нужно узнать рекомендации по вашему региону (во избежание замерзания и разрушения). Возможно, вам понадобится оборудовать септик на участке, пробурить скважину, поставить водонагреватель.

Огород своими руками

Посадка огорода и клумб проводится в разное время — с начала апреля и по сентябрь в средней полосе России. Некоторые растения плодоносят уже через 30—60 дней (редис, репа, салат, огурцы), другие — через 80—120 дней (томаты, баклажаны, перцы), поэтому вам предстоит составить свою схему замещения посадок для каждой грядки.

Декоративные клумбы своими руками

Декоративные клумбы своими руками сделать довольно просто — из кирпича, блоков, контейнеров, кашпо с подвеской, напольных кашпо, различных покупных конструкций. Лучше всего использовать для посадок готовые однолетники в фазе цветения.

Пейзажные клумбы своими руками

Ландшафтный дизайн стоит начинать с пейзажных клумб — тех, которые не слишком ярко цветут и не требуют ухода. Составить их можно из кустарников (туя, можжевельник, снежноягодник, рябина и других), деревьев и многолетников.

Водоём в саду

Водоём можно выкопать просто как чашу, затем заполнить её водой поверх специальной чёрной плёнки для водоёмов, что продаётся в любом тематическом магазине. Правда, в таком водоёме нужно будет периодически менять всю воду.

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