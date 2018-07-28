Как расслабиться за 60 минут

Стрессовые ситуации запускают в нашем организме цепочку биохимических реакций, которые отрицательно влияют на физическое и психоэмоциональное здоровье. Чтобы снять перенапряжение и усталость, нам необходимо периодически релаксировать и настраивать себя на позитивную волну. Я пообщалась со специалистами Центра флоатинга и SPA «Флоат Студия» и узнала о флоатинге, процедуре глубинного расслабления, которая позволит тебе в течение часа привести тело и голову в порядок.

Что такое флоатинг

Флоатинг — это уникальный терапевтический метод достижения глубокой релаксации организма в специально оборудованной флоат-комнате. Процедура проходит в специальном бассейне с концентрированным раствором английской соли, который позволяет телу свободно парить на водной поверхности. Температура воды и воздуха в комнате близки к температуре человеческого тела, что вместе со звуко— и светоизоляцией позволяет отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние полной невесомости. https://youtu.be/Np6dFRoLqqU

Кому подойдет процедура

Людям, испытывающим стресс, повышенную тревожность, умственное и эмоциональное напряжение.

Беременным женщинам процедура флоатинга подарит легкость, расслабление, устранит отеки и улучшит кровообращение.

Спортсменам, танцорам и всем, кто испытывает повышенные физические нагрузки и реабилитируется после травм.

Всем, кто мало спит и не высыпается, — 1 час флоатинга сопоставим с ночью полноценного сна.

Каков эффект

Флоатинг активно используется не только в качестве релакс-процедуры, он благотворно влияет на весь организм в целом: мышцы расслабляются, давление и сердечный ритм приходят в норму, органы насыщаются кислородом. Процедура стимулирует выработку гормонов счастья эндорфинов, которые снижают уровень стресса и способствуют развитию правого полушария мозга, отвечающего за творческий потенциал. Английская соль впитывается в кожу, выводит токсины, снимает отеки и расслабляет мышцы. Кроме того, соль обладает очищающим, омолаживающим и смягчающим эффектом для кожи. Особенно эффективен флоатинг после массажа, в результате ты получишь большее расслабление и энергетическую подзарядку, чем за 6-8 часов полноценного сна. После сеанса желательно никуда не торопиться, выпить чашку зеленого чая или стакан чистой воды.

Куда пойти

В оздоровительном Центре флоатинга и SPA «Флоат студия» — единственный в России и Восточной Европе Центр с флоат-бассейнами, а не капсулами. Центр использует самую современную технику для флоатинга от немецкой компании Ospa, которая позволяет сделать процесс подготовки и очистки солевого раствора максимально быстрым и гигиенически безупречным. Преимущество флоат-бассейнов перед флоат-капсулами в том, что процедуру в них могут проходить люди с клаустрофобией: комнаты спроектированы так, что не возникает ощущения замкнутого пространства. Более того, сеансы флоатинга, проходящие под контролем флоат-терапевта, эффективно помогают в лечении подобных фобий. Широкое пространство флоат-бассейна позволяет пойти на процедуру вдвоем. Процедура «Флоатинг-дуэт» пользуется большой популярностью у семейных пар и беременных женщин. Совместное погружение во флоатинг — это двойное спокойствие и новый уровень близости. https://youtu.be/L3-0LiLZTuU

Стандарты гигиены флоат-бассейна

Перед каждой процедурой ванна бассейна дезинфицируется и автоматически наполняется стерильным солевым раствором. Автоматические системы управления контролируют не только очистку воды, но и ее состав, поддерживая оптимальный уровень pH для защиты кожных покровов.

Сенсорная депривация и звуковые режимы

Помимо полного режима тишины и темноты «Флоат Студия» предлагает 3 звуковых режима флоатинга: с музыкальным и голосовым сопровождением либо с твоим собственным звуковым файлом. Расслабляющая музыка поможет снизить напряжение, успокоить дыхание и настроиться на отдых. Ты сможешь регулировать громкость и подсветку во время процедуры с помощью кнопок управления. Профессиональное голосовое медитативное сопровождение в технике йога-нидры позволяет посредством непродолжительной фиксации внимания на различных зонах и участках тела достичь намеренного осознанного и глубокого мышечного расслабления. Узнать подробнее о процедуре флоатинг

Центр флоатинга и SPA «Флоат студия» — современное пространство целостного оздоровления в самом центре Москвы. Среди ключевых услуг Центра — флоатинг, авторские массажи лица и тела, SPA для беременных, процедуры красоты и омоложения. «Флоат студия» находится в 3 минутах ходьбы от станции метро Новокузнецкая. Для клиентов студии действует бесплатная парковка.

До конца лета по промокоду МОРЕ В ГОРОДЕ ты можешь получить скидку 20% на флоатинг Соло или Дуэт.

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