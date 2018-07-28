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Чёрная полоса в жизни Дарьи Клюкиной
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Чёрная полоса в жизни Дарьи Клюкиной 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Победительница шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» Дарья Клюкина призналась, что в её жизни наступила чёрная полоса. Девушка выложила в свой фотографию, подписав:«Считаю, что грусть и радость должны присутствовать в жизни любого человека, как черное и белое, как Инь и Ян. После грусти радость еще радостнее».
О причине плохого настроения девушки можно только догадываться, ведь Даша не привыкла делиться самым сокровенным с многотысячной аудиторией. Некоторые до сих пор считают, что все переживания девушки связаны с Егором Кридом. А остальные просто-напросилось всячески поддерживают начинающую актрису и пытаются развеселить её через социальные сети.
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Женский форум
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