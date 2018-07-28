Красота и жертвы: пластический хирург о неудачных операциях и их последствиях

Еще пару лет назад пластическая хирургия была доступна только знаменитостям или очень богатым людям, а операции делались в основном за границей. Сегодня ситуация в корне изменилась: клиники пластической хирургии растут словно грибы после дождя, а позволить себе операцию по корректировке внешности можно за вполне доступную цену. Однако вокруг пластических хирургов ходит немало «страшилок» — истории неудачных операций (порой с наглядными примерами среди звезд) заставляют нас отказаться от задуманных планов.

Мы поговорили с пластическим хирургом о неудачных пластических операциях, их последствиях и возможных вариантах коррекции. Спойлер: наука и индустрия эстетической медицины не стоят на месте, и сегодня практически все случаи неудачных операций можно скорректировать.

Определимся с тем, что мы понимаем под неудачными операциями. Эстетика — субъективная величина, и границы понятия «неудачный случай» очень размыты. Нужно в первую очередь понимать, чего хочет пациент. То есть хирургический план должен быть выстроен по направлению к пациенту, к его пожеланиям, если это, конечно, не противоречит хирургическим законам или специфике анатомии в конкретном случае. Но давайте поговорим о самых популярных на сегодняшний день в России пластических операциях: пластике носа, пластике груди и коррекции век.

Ринопластика

Ринопластика — одна из самых сложных операций. Статистически, с точки зрения эстетики, неудачных операций больше всего именно в сфере ринопластики (по разным данным речь идет даже о 15−20%). Ведь хирургия носа имеет ряд особенностей. В первую очередь это работа с хрящевыми и костными структурами, а у хрящей есть память формы. То есть если ваш нос был довольно сильно искривлен, во время операции хирург старается выстраивать всю хрящевую и костную структуру. Речь идет о довольно сложных связях и сложном техническом процессе. Но даже правильно выстроив эту структуру, все равно никто не сможет гарантировать, что хрящ не будет стремиться занять свое прежнее положение. Сейчас тенденции таковы, что ринопластика становится полностью органосберегающей. Агрессивные операции, когда вырезали хрящевые структуры, убирали все «лишнее», чтобы носики становились маленькими и хрупкими, уходят в прошлое. Продвинутые пластические хирурги в европейском и американском сообществах ринопластики пропагандируют новый подход. Тенденция связана с тем, что начали проявляться последствия операций прежнего формата: грубые изменения формы носа с течением времени могут вызвать трудности с носовым дыханием вплоть до полного его затруднения. Да и форма нос-пипеточка больше не в моде.

Маммопластика

Маммопластика — это, наверное, самая частая операция на сегодняшний день, поэтому и осложнений больше, чем в подавляющем большинстве пластических операций. При работе с грудью важно учитывать очень много аспектов: форма грудной клетки, длина грудной клетки, рост человека, вес тела, форма груди, которая бывает абсолютно разной — широкая, узкая, конусовидная. Поэтому хирургия груди не так проста, как могло бы показаться обывателям и большинству пациентов, которые просто не хотят понимать, что организм — это намного более сложная структура, чем конструктор LEGO. Бывает так, что хирурги допускают ошибку, в результате которой операцию можно считать эстетически неудовлетворительной. Казалось бы, доктор делал все правильно, шел по накатанному пути, но в этот раз у него получилось иначе. Ситуация говорит о том, что каждый пациент уникален и мастерство хирурга как раз в умении увидеть эти нюансы. Очень важно правильно оценить изначальные данные пациента. Если мы говорим об увеличении груди, очень важно подобрать правильный размер импланта. Чем больше имплант, чем больше он выходит за естественные размеры груди, тем выше риски осложнений, которые могут повстречаться в послеоперационном периоде. Важна как хирургическая техника, так и сами импланты: какой производитель, какая структура имплантов. Большое значение имеет то, как организм отреагирует на такие импланты, поэтому следует ориентироваться на высокий технический уровень, использовать правильные технологии, дорогие импланты, зарекомендовавшие себя.

Блефаропластика

Блефаропластика — это очень популярная на российском рынке операция. В блефаропластике есть несколько подходов: либо избыточный жир удаляют, либо перераспределяют, либо комбинируют эти методы. Метод подбирается в зависимости от показаний и компетенции доктора. Неудачной можно считать блефаропластику, когда удаляется слишком много жира и в результате мы получаем синдром «опустошенного» глаза. Такие впалые, «пустые» глаза из-за того, что удалено много мягких тканей. Это один из признаков старости, и смотрится это эстетически не очень привлекательно. Пластический хирург должен понимать, где та грань, которую нельзя перешагнуть, чтобы из возрастного глаза сделать еще более возрастной или даже больной глаз, а «пустой» глаз смотрится именно так. Второе, наиболее часто встречающееся осложнение — это выворот нижнего века. Происходит, когда делается чрезмерно агрессивное удаление кожи и агрессивные манипуляции с круговой мышцей глаза. Круговая мышца и нижнее веко теряют тонус, кожа начинает тянуть вниз, веко выворачивается. Встречается и еще одно осложнение: неправильное расположение разрезов, то есть видимые послеоперационные рубцы. Очень часто вижу, что эту операцию делают без показаний. Например, молодым людям и девушкам проводят такие операции, считаю это недопустимым. В молодом возрасте удаление переорбитального жира, который некоторые хирурги считают лишним, со временем приведёт к очень непривлекательным эстетически последствиям. Чтобы их исправить, придется, наоборот, делать микролипофилинг, переносить жир при помощи канюль в область верхних век, чтобы воссоздавать этот молодой объем. Многое зависит от выбранной стратегии. Я рекомендую смотреть в сторону тенденций перераспределения жировых пакетов при выполнении блефаропластик, нежели их иссечения, либо грамотную комбинации этих методов. Последний вариант, на мой взгляд, наиболее предпочтителен.