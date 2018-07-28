В Лысьве мужчина пошёл прогуляться и пропал

Житель Лысьвы Владимир Веселоков ушёл из дома 23 июля и пропал.

Мужчина вышел из дома по улице Шмидта около 15.00, сказав, что пойдёт прогуляться. Телефон с собой не взял, при нём были только ключи от квартиры.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего, раньше он не пропадал.

«Всегда возвращался домой при любых обстоятельствах. Мы уже с ума сходим, с мамой всё обошли, даже на речку сходили, но его нигде нет. Заявление в полицию написали, они обошли несколько адресов, но пока не нашли», — рассказала Светлана.

Приметы пропавшего: 60 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, на голове небольшая лысина. Был одет в белую рубашку с длинным рукавом и брюки кремового цвета.

Всем, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или позвонить родственникам по номеру 89028397265.