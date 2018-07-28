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В Лысьве мужчина пошёл прогуляться и пропал
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В Лысьве мужчина пошёл прогуляться и пропал 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Лысьвы Владимир Веселоков ушёл из дома 23 июля и пропал.
Мужчина вышел из дома по улице Шмидта около 15.00, сказав, что пойдёт прогуляться. Телефон с собой не взял, при нём были только ключи от квартиры.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего, раньше он не пропадал.
«Всегда возвращался домой при любых обстоятельствах. Мы уже с ума сходим, с мамой всё обошли, даже на речку сходили, но его нигде нет. Заявление в полицию написали, они обошли несколько адресов, но пока не нашли», — рассказала Светлана.
Приметы пропавшего: 60 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, на голове небольшая лысина. Был одет в белую рубашку с длинным рукавом и брюки кремового цвета.
Всем, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или позвонить родственникам по номеру 89028397265.
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