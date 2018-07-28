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Джастин Бибер и Хейли все делают вместе
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Джастин Бибер и Хейли все делают вместе 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Не стоит забывать, что знаменитости — такие же люди, как и мы. Поэтому встретить их в магазине — не такое уж и чудо, даже если это Джастин Бибер (Justin) и его невеста — модель Хейли Болдуин (Hailey). Парочку заметили в одном из супермаркетов Бруклина. Как рассказывают очевидцы, Джастин выглядел настоящим джентельменом, помогал Хейли везти тележку, в то же время не отпуская ее руку.
«Джастин и Хейли не отходили друг от друга ни на минуту, делали покупки только вместе. А модель улыбался и казалось, что она горда быть с ним », — рассказывает незнакомец
Со стороны знаменитости не отличались от обычных жителей, даже когда их замечали, своего поведения они не меняли, что остальные оценили.
«Они выглядели, как обычная, влюблённая пара, живущая в этом городе», — рассказывает очевидец
А пока Джастин и Хейли были в Бруклине, видимо, они решили по максимуму занять своё время, что после супермаркета отправились в кафе. Не стесняясь, они целовались, обнимались и, конечно, не отказывали сфотографироваться с поклонниками.
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