Звезда шоу «Холостяк» Леся Рябцева родила дочь на Бали

Покорявшее сердце актера Ильи Глинникова в шоу «Холостяк» журналистка Леся Рябцева впервые стала мамой. Своему возлюбленному Тимофею Васильеву молодая мама подарила дочь, которая родилась на Бали. О радостном событии Леся рассказала на своей странице в Facebook, опубликовав и первое фото с новорожденной малышкой.

— подписала снимок Рябцева.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

А чуть позже в своем Instagram Леся разместила фото, на котором она кормит грудью дочь.

Поздравляем Лесю с рождением дочки!

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Фото:Facebook, Instagram