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Звезда шоу «Холостяк» Леся Рябцева родила дочь на Бали
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Звезда шоу «Холостяк» Леся Рябцева родила дочь на Бали 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя журналистка Леся Рябцева впервые стала мамой.
Покорявшее сердце актера Ильи Глинникова в шоу «Холостяк» журналистка Леся Рябцева впервые стала мамой. Своему возлюбленному Тимофею Васильеву молодая мама подарила дочь, которая родилась на Бали. О радостном событии Леся рассказала на своей странице в Facebook, опубликовав и первое фото с новорожденной малышкой.
— подписала снимок Рябцева.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
А чуть позже в своем Instagram Леся разместила фото, на котором она кормит грудью дочь.
Поздравляем Лесю с рождением дочки!
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Фото:Facebook, Instagram
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