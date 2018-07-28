Звезда шоу «Холостяк» Леся Рябцева родила дочь на Бали 

27-летняя журналистка Леся Рябцева впервые стала мамой.
Покорявшее сердце актера Ильи Глинникова в шоу «Холостяк» журналистка Леся Рябцева впервые стала мамой. Своему возлюбленному Тимофею Васильеву молодая мама подарила дочь, которая родилась на Бали. О радостном событии Леся рассказала на своей странице в Facebook, опубликовав и первое фото с новорожденной малышкой.
— подписала снимок Рябцева.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
А чуть позже в своем Instagram Леся разместила фото, на котором она кормит грудью дочь.
Поздравляем Лесю с рождением дочки!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Facebook, Instagram