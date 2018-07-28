10 мотиваций для бодибилдера

Ежедневно бодибилдеры сталкиваются с проблемой мотивации. У всех наступает период, когда руки опускаются и пропадает желание что-либо делать. Но на этом этапе не стоит записываться в группу лентяев. Достаточно найти правильную мотивацию, поставить цели.

Нужно покопаться в голове для понимания что хочется и какие есть пути к достижению этой цели. Из десятка методик выбирается та, которая будет действенна для вас. Опытные спортсмены советуют искать поводы для похвалы. Даже маленькие победы будут положительно сказываться на общем настроении и желании дальше тренироваться.

Мотивация для качков — это один из основных движущих инструментов.

Новички смотрят на опытных атлетов и хотят такую же форму. А профессионалы мотивируются другими спортсменами или стремятся к идеалу. Чтобы занятия не превращались в рутину рекомендуется ставить маленькие задачи на каждую тренировку.

Что такое мотивация?

Приходя на треннинг, спортсмен ощущает каждую мышцу, прилив сил и удовлетворение после изнуряющего занятия. Правильная мотивация позволит всегда получать подобный эффект. Для этого управляют характером и настроением. Цели удерживаются в голове. Человек учится быть сильнее, выносливее, не отступать от намеченных задач. Для этого пригодится:

Концентрация внимания.

Умственные усилия.

Высокое состояние духа.

Спорт, как работа и учеба, это сложный процесс. В нем невозможно обойтись без вдохновения. Поэтому нужно подключать психику и делать мысли материальными.

Опытные атлеты в достижении целей используют сначала разум, а потом тело. Они сосредотачиваются на тренировках, прорабатывают упражнения, ставят маленькие задачи, верят в себя. Не стоит поддаваться чужому мнению и насмешкам, хоть это сложно. Сначала результат будет слабый, малозаметный. Но при упорных тренировках мышцы начнут расти. Не стоит опускать руки, если окружение пытается сломать ваш дух. Подобное поведение посторонних служит лишь стимулом.

Разновидности мотивации

Вся мотивация разделяется на два типа — внешнюю и внутренняя, кратковременная и долговременная соответственно. Под первый вид попадают факторы, которые воздействуют внешне на бодибилдера. К ним относится:

Тренировки другого спортсмена.

Соревнования.

Журналы.

Видео.

Музыка.

Под внутренней мотивацией подразумевают энергию, которая движет человеком. Она базируется на силе воли, решимости, настойчивости, надеждах, отваге, желаниях и потребностях. Этот тип мотивации будет эффективным, когда бодибилдер начнет исполнять планы и добиваться целей. Когда четко понятен путь, по которому идти появляются новые возможности.

Популярные методы мотивации

Спорт отнимает у человека физические и эмоциональные силы. В такие моменты нужно давать немного больше отдыха, делать что-то интересное и вдохновляющее. В интернете есть масса примеров мотивации бодибилдинга, когда у спортсмена открывается второе дыхание, появляются новые силы для достижения цели. Любая перезарядка станет толчком к последующим тренировкам.

Выделяют множество методов, как мотивировать себя на занятия, но действенные из них такие:

Зажигаться целью — бодибилдеру должно быть интересно выполнять задачи. Рекомендуют заниматься для себя, а не для кого-то.

Делать жесткие ограничения по времени — не нужно «размывать» цели, тогда ничего не получится. Ставьте четко дату, когда будет результат и идите к ней.

Визуализация — по квартире можно развесить постеры с надписями или фотографиями бодибилдеров. Они будут напоминать, зачем идти на тренировку, что будет после занятия и как скоро получится результат.

Изменить окружение — избавляйтесь от сложных и негативных людей. Начинайте общаться с атлетами вашего спортивного зала, советуйтесь с тренером, задавайте вопросы.

Ведение дневника — помогает систематизировать занятия, понимать, как нужно разнообразить тренировку.

Фиксация результатов — перед началом спортивной карьеры стоит сделать снимки со всех сторон. Каждый месяц обновлять фотографии и смотреть на результат. Подобный способ сильно мотивирует, когда нет сил.

Разнообразие — базовые упражнения — это хорошо, но нужно искать новые комплексы. Задача спортсмена прорабатывать все участки тела в одной пропорции. Одинаковые упражнения воздействуют на те же участки, поэтому лучше изменять, усложнять или модифицировать.

Праздновать маленькие победы — поощряйте за сделанные задачи. Можно купать подарок, съесть вкусняшку или поехать куда-то.

Смотреть вдохновляющие фильмы, читать истории о спортсменах — найдите себе пример для подражания.

Бодрая музыка — на тренировке играют драйвовые песни. Не стоит включать расслабляющие мелодии, это ведь не йога или растяжка. Музыка должна заряжать энергией и заставлять дальше работать.

Чтобы увидеть результат нужно идти на жертвы. Они связаны со временем, силами, эмоциями, финансами, искушениями. У спортсменов есть мотивация стать лучше, но для этого действительно много делают и стараются.

Одним из лучших способов начать заниматься — это мотивационные ролики. Выбор кумира — ответственная задача. Новичок будет во всём подражать и стараться достигать результатов. Поэтому в первое время лучше брать пример с тренера, который может подсказать и помочь.

Ни в коем случае нельзя себе внушать плохие вещи. Нужно всегда думать только о позитиве и представлять результат. Видео помогают направить мысли в правильное русло, понимать, какая фигура идеальна.

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Демотиваторы

Разбираясь в теме мотивации обязательно нужно узнать в том, что отталкивает человека от продолжения тренировок. Это понятие настолько близко, что порой спорстмен сам не понимает в чем причина отсутствия желания идти зал. Чтобы поставить себе правильную цель желательно разобраться какая из причин демотивации мешает:

Страх — боязнь неудачи сопутствует людей. Именно она становится решающей при начале новой деятельности. Это позволяет бодибилдеру более трезво смотреть на вещи, понимать риски. Однако если не попробовать, то никогда не узнаешь насколько правильно решение.

Несоблюдение режима — не стоит расстраиваться, если не получилось поесть, поспать или потренироваться как нужно по плану. Это дает возможность в следующий раз сделать всё правильно, осознать ошибки. Мыслите на позитивной волне, не стоит находить минусы в движениях.

Нет веры в себя — сравнивание себя с другими спортсменами это лишь на время хорошо. Когда кто-то достиг больших успехов нужно говорить себе: «Я не он, но у меня будут результаты. Я смогу сделать больше».

Регресс — отсутствие прогресса снижает самооценку, желание дальше заниматься. В теле есть период, когда процессы останавливаются. Результата нет. В подобные моменты советуют менять питание, программу занятий или обстановку.

Личное — проблемы с семьей или близкими людьми также выбирают человека из себя. Это морально давит, мешает сосредоточиться на упражнениях. В подобных случаях нужно переводить мысли в позитивное русло.

Атлету важно держать себя не только в физической форме, но и психологической. Мотивация — это важный аспект, который и движет человеком в любых достижениях. Нужно искать индивидуальные стимулы, следовать поставленным целям.

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