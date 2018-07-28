Как искать мотивацию к спорту мужчинам и женщинам?

Мотивация с латинского языка переводится «двигать». Этот психоактивный процесс управляет человеком для достижения целей. В спорте понятие имеет огромную ценность, ведь каждый спортсмен определяет собственные стимулы, задачи. Они помогают ему скорее добиваться целей.

Особенности мотивации

Спорт заключается не только в тренировочном процессе, но и в мотивации. Это то, что придает спортсмену характера и силы воли. Ни один из великих атлетов не достиг ничего, если бы не ставил себе четкие цели, не искал мотивацию. Нужно понимать «хочу», «надо» и не отговариваться.

Для поиска стимула вид спорта совершенно не важен.

Стоит лишь найти причину того, чтобы встать с дивана и начать заниматься — бегать, идти в спортзал, качать пресс и т.д. Есть несколько мотивирующих факторов, которые помогают:

Успехи — человек ощущает и видит плоды работы. Чем сложнее давались тренировки, тем больше удовольствия спортсмен получает.

Признание от окружающих — когда люди со стороны замечают результат, то повышается самооценка. Если к себе можно относиться критично или, наоборот, видеть только лучшее. То окружение не буду обманывать, скажет как есть.

Возможность развития — важно видеть перспективы тренировок.

Спорт — это и есть мотивация для тренировок. Сам процесс уже стимулирует идти и делать.

Здоровье и красота тела — это одна из основных причин мотиваций, почему люди начинают заниматься. Когда тело подтянуто, то внутренние органы лучше функционируют.

Каждый день нужно работать над собой. Люди с самодисциплиной, ответственностью, желанием видят к чему идут. Им легче даются все преграды. Для получения результата придется жертвовать некоторыми частями жизни. Кто-то ограничивает общение с близкими и друзьями, кто-то относит на второй план работу или учебу, а некоторые совсем отказывают от окружающего мира, полностью погружаются в спорт.

Такие трудности даются спортсмену не зря. Он понимает к чему идет, ради чего жертвует. Однако такое фанатическое отношение может быть пагубным. Спортсмен лишается друзей, родственники перестают его понимать. Становится сложно менять обстановку, ведь появляется зона комфорта. За нее выйди довольно тяжело. Поэтому даже к мотивации желательно относиться умерено и осторожно.

Лучшая мотивация для спорта

Каждый спортсмен находит стимулы под собственные принципы и интересы. Однако для многих фундаментальными будут такие методы:

Определение причины — выявление задач и целей позволяет четко понять зачем ходить в зал, что будет после тренировок, как долго так жить, какие последствия, что будет с телом, что говорить семье и на работе. Человеку нужна такая причина, которая будет фундаментом для начала спортивной карьеры.

Позитивное мышление — у Арнольда Шварценеггера тоже не получалось все сразу. Достаются цели постепенно и размеренно. Не стоит заставлять себя делать через силу. Все мысли должны быть только с позитивной точки. Даже если есть демотиваторы, то их нужно переводить в знак «плюс».

Маленькие цели — ставя небольшие задачи можно быстрее прийти к глобальным. На каждую тренировку должна быть определенная цель, которую спортсмен воплощает.

Штрафы — за несоблюдение плана или его нарушение нужно придумывать штрафы. Особенно если был пропуск тренировки. Это будет хорошей мотивацией всегда выполнять задачи.

Поощрение — рядом с наказанием стоит и благодарность. Нужно поощрять себя за достижения.

Дорогой абонемент в спортзал — для новичков это отличный стимул не бросить. Как известно, привычка приходит после 21 дня постоянных повторений. А дорогой абонемент тому отличный помощник. Человек каждый день или через сутки ходит в зал, постепенно у него появляется привязка к этому месту.

Групповые занятия — в первое время такие тренировки также помогут раскачаться. Новые знакомства позволяют расширить кругозор. Приятная атмосфера на занятии тоже даст положительные эмоции.

Заполнять дневник — это поможет контролировать все изменения в программе, следить за упражнениями, вовремя их менять, делать усложнения и т.д.

Споры — подобный метод хорош для авантюрных людей, которые любят заключать пари. В такие моменты в кровь человека выбрасывается дополнительный адреналин, тренировки проходят продуктивнее.

Мотивационные стикеры и постеры — изображения подтянутых спортсменов, надписи, правила не дают человеку забыть о целях.

Делать фотографии — каждый месяц рекомендуется делать снимки, позволяющие контролировать изменения. Так человек сам видит, что меняется в его теле и как положительно тренировки влияют на организм.

Получать удовольствие — чтобы занятия были интереснее стоит включать музыку. В зависимости от вида спорта она разная. Для тренажерного зала подойдут драйвовые и сильные песни, а вот на йогу лучше выбирать медленные композиции, звуки природы.

Вместе с этими всеми стимулами можно еще купить фитнес-гаджет, перейти на правильное питание, найти соперника или кумира. Все мотивации разрешено использовать вместе, так как человеку каждый день нужно находить такие методы.

Блок похожие статьи

Мотивация у женщин

Для девушек особенно важно заниматься внешним видом. Когда появляются лишние килограммы, то жизнь становится в разы сложнее. Идет дополнительная нагрузка на позвоночник и ноги. Нужно прикладывать больше усилий, чтобы донести тяжесть домой. Также спорт важен для женщин с сидячим образом жизни. Офисные сотрудники знают, как сложно высидеть 8-9 часов на одном месте, хочется постоянно размять все тело.

Мотивация к спорту у женщин разная:

Покупка хорошей бутылки для воды из высококачественного пластика.

Выбор фитнес-клуба.

Покупка абонемент.

Агитация подруг на тренировку.

Возможность пользоваться всеми услугами клуба.

Кумир.

Похудение.

Поощрение.

Расслабление.

Один из самых ярких способов девушке побороть лень — это купить красивый спортивный костюм. Женский мозг так устроен, что нужно обязательно похвастаться новым приобретением. Поэтому поход в спортзал сначала имеет такой характер, а потом девушке начинает нравиться весь процесс.

Также с женщинами хорошо работают фотографии «до\после». Когда они видят результат, то сразу хотят и себе сделать идеальное тело. Однако для достижения таких целей придется провести на тренировках не один час, даже не один месяц. Периодически рекомендуется себя фотографировать, чтобы следить за изменениями.

Во время тренировок слабой половине человечества стоит думать о 3 вещах:

О главном — спорт — это часть жизни, как работа, семья, еда. Нужно настраивать сознание на позитив, не расстраиваться даже от маленьких неудач.

Без спешки — не нужно изнуряюще заниматься, чтобы не оставалась времени на личное. Насилие над организмом не даст моментального эффекта, а может навредить. Стоит следить за интервалом выполнения упражнения. Можно изменять тренировки, чтобы задействовать разные мышцы и всесторонне развиваться.

Удовольствие от занятий — не рекомендуется выполнять те упражнения, которые не нравятся. Нужно ходить на легкие направления. Если по душе йога, то замечем ходить в тренажерку, и наоборот. Спорт должен быть в кайф, а не в тягость.

Мотивация для мужчин

Парни тоже мечтают о красивом теле. Если для девушки важны подтянутые формы, то для мужчин мышцы и их объем. Это добавляет им мужества, уверенности в себе. Поэтому основная мотивация к спорту для мужчин заключается именно в этом. Они стремятся к большой спине и плечам, чтобы выглядеть мускулистыми.

Демотиваторы у людей любого пола похожи:

Отсутствие времени.

Дети.

Работа.

Усталость.

Плохое самочувствие.

Отсутствие поддержки.

Тяжело.

Нет денег на спортзал.

Отсутствие снаряжения.

Список причин почему не получается заниматься продолжается еще на много пунктов. Но на самом деле все дело в мотивации. Тренировки свободно проводятся дома и продолжительностью всего 10-15 минут. В качестве инвентаря рекомендуют использовать бутылки с водой, стулья, книги, сумки. Можно даже делать тренировки с детьми и использовать их как отягощение. Это добавит эмоциональности тренировкам, получится провести дополнительное время с малышами.

Если же есть боли в какой-то части тела, то лучше делать упор на другую зону. В случае серьезной болезни или травмы стоит отменить занятия. Но легкие недомогания не повод пропускать тренировку.

Мужчинам в качестве мотивации подойдут такие методы:

Постановка цели.

Составление программы.

Поиск кумира.

Подходящая музыка.

Популярная отговорка многих людей — возраст. Однако количество цифр совершенно ничего не значит. Есть масса людей, которые пришли в профессиональный спорт после 20,30, даже 50. Яркий пример — это Джеффри Лайф, который в 60 выступал на конкурсах бодибилдеров.

Помочь справиться с нервами и добавить интереса к занятиям могут фильмы. Для вдохновения рекомендуется смотреть «Каратэ-пацан», «Нокдаун», «Али», «Малышка на миллион», «Мирный воин». Если девушкам такое кино не доставляет удовольствия, то для мужчин это хорошая мотивация. К тому же можно найти кумира.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Особенности составления программы тренировок

Почему возникают судороги?

10 мотиваций для бодибилдера