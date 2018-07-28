Как не терять веру в себя, когда вам отказывают (в сотый раз)

Всем нам сотни раз грубо отказывали, думал я, глядя на своих соседей по столу. Я обедал с писателями, которые решили самостоятельно издать свои книги через Amazon. Каждый из них выбрал себя. Все они, за исключением меня, писали художественную литературу и продали больше ста тысяч экземпляров своих книг. Напротив меня сидел парень, который только что продал права на экранизацию серии научнофантастических романов. Его соседка сочиняла новую книгу в серии мистических романов для подростков. Еще один писатель продал полмиллиона экземпляров своих триллеров. Рядом со мной сидел автор очень успешной серии детских книжек под названием «Слава пуку».

Всех этих людей объединяло одно. Они знали, что писать книги — их призвание, но тем не менее получали отказ. Кто-то даже сотни раз. Но теперь все они либо уже зарабатывали на жизнь писательским трудом, либо собирались. И все улыбались.

А сколько бы из них улыбались, если бы они сдались после тридцать девятого отказа и не попробовали в сороковой раз? Или не рискнули бы действовать, когда решили: хватит, я беру процесс в свои руки, и никто меня не остановит?

Сколько раз меня останавливали! Например, на работе начальник говорил мне: «Хватит возиться с этим проектом, займись своими непосредственными обязанностями». Я хотел сделать телешоу, а один или два человека, от которых зависело решение, не дали ходу моей идее из-за каких-то интриг. Я продавал компанию, думал, что это определит всю мою дальнейшую жизнь, и ждал вердикта нескольких человек. Когда я говорил с ними, меня терзал жуткий страх: я знал, что моя судьба у них в руках, и по глупости считал, что мне нечего им предложить.

Каждый день в самых разных сферах жизни мы получаем отказ. Это, пожалуй, самая мощная сила в нашей жизни. Вспомните случаи, когда вы получали отказ, а ваша реакция на него повлияла на всю вашу жизнь. Я встречал три основных типа реакции на отказ (не далее как в последние несколько дней наблюдал все три):

«Я ничтожество. У меня ничего не получится. Я сдаюсь».

«Вот уроды. Но ничего, я их еще дожму».

«Хм. А что можно сделать по-другому? Чему я могу научиться у этого отказа?»

Первые два варианта, разумеется, рассматривать не будем.

Бывают случаи, когда надо сдаться. Бывают случаи, когда ничего менять не надо, надо просто стоять на своем. Но такой выбор не должен быть первым, что приходит в голову (хотя я именно в виде инстинктивной реакции наблюдал его много раз в последние дни, месяцы, годы, в себе и так далее).

Как же примириться с отказом и обернуть его себе на пользу?

1. Совершенствуйтесь

Вы хотели получить вот эту работу, вот этот грант, сделать вот это шоу, вот эту книгу, продать свою компанию, продать товар и так далее. А вам сказали «нет». Внимательно посмотрите на свой продукт. Можете вы улучшить то, что предлагаете? Можете взглянуть на то, что делаете, объективно и усовершенствовать его? Может быть, да. Может быть, нет. Но сначала подумайте. Найдите десять способов усовершенствовать то, что предлагаете миру.

Однажды я пытался продать компанию. У нее было мало клиентов, неважная прибыль. И я не очень четко представлял, в чем уникальность наших услуг. Нашлось около десяти направлений, в которых можно было совершенствоваться; постепенно я все их охватил и на следующий год удачно продал компанию.

2. Расширяйте круг тех, кто определяет вашу судьбу

До недавнего времени у начинающего писателя был один путь — предложить свою книгу пяти-десяти крупным издательствам. Каждый год почти двадцать тысяч человек посылали им свои романы, и большинство получали отказ. Кто вам отказывал? Практиканты и младшие редакторы, вчерашние студенты, которые едва удосужились полистать вашу рукопись.

Сейчас любой может самостоятельно издать книгу с помощью Amazon (или издательского агентства, как сделал я, обратившись в Lioncrest Такера Макса). Так вы выбираете себя, и, что еще важнее, вашу судьбу теперь решают читатели. Многомиллионная вселенная читателей теперь будет помогать вам принимать решения: в каком направлении вам развиваться, как лучше контролировать творческий процесс и, наконец, как властвовать над всей своей жизнью.

Фото: Depositphotos.

3. Поймите, что это эра выбора себя

Во время визита в Amazon я поразился тому, что увидел: происходит революция. Дело не в каком-то новом устройстве. Дело в том, что впервые со времен Гутенберга появился радикально новый способ донести свои идеи до множества людей сразу. Вы в чем угодно можете выбрать себя и разрешить себе преуспевать, совершенствоваться, общаться, обращаться к каждому, кому нужно вас услышать. Не упускайте эту возможность. Более того, может быть, именно «отказ» подтолкнет вас к ней, как подтолкнул те два десятка авторов, с которыми я обедал на той неделе.

Это касается не только книг. Это работает во всем. Можете расширить аудиторию своей продукции? Когда появились сайты знакомств, стало больше людей, способных повлиять на вашу личную жизнь. Появился YouTube — и стало больше законодателей вкуса, которые могут на вас воздействовать.

Как бы лично я к этому ни относился, но Джастин Бибер , выложив на YouTube свои клипы (набравшие миллиарды просмотров), сделал для своего успеха куда больше, чем если бы пошел проторенным путем — через те же пять-десять музыкальных лейблов, которые решают судьбу исполнителя. Парень молодец — выбрал себя и добился своего.

4. Измените подход

Не получается ни с кем познакомиться в баре? Ходите в другие места, где шансы будут в вашу пользу. Никто не отвечает на ваши письма с попыткой завязать деловые контакты («Пожалуйста, уделите десять минут вашего времени»)? Тогда предложите что-нибудь реальное: дайте людям что-то бесплатно, чтобы они сразу увидели ценность вашей идеи. Сидите на холодном обзвоне, а клиенты бросают трубку? Найдите другие способы организовать сбыт.

5. Не сдавайтесь — обновляйтесь

Я был из тех, кто сдался на тридцать девятой попытке предложить свой роман издательству. Иногда шансы слишком явно не в вашу пользу. Может быть, на сороковой раз у меня бы получилось. Я не знаю. Но я рад, что сдался, — вместо этого я обновился. Вместо того чтобы сосредоточиться на одной литературе, я стал рассматривать как средство творческого самовыражения телевидение и только появившуюся тогда Всемирную паутину.

Так я попал на работу в телекомпанию HBO. А потом решил, что моя первая компания будет специализироваться на насыщенных контентом сайтах для компаний в индустрии развлечений.

Я не отказался от творчества. Я расширил возможности своего творчества, когда не стал ограничиваться одной областью, и пообещал себе позже вернуться к писательству, а в конечном счете и к художественной литературе. Может быть, я это сделаю, а может быть, и нет. Но обновление однозначно сделало меня свободнее в творчестве, и я вышел на новый уровень и финансово, и творчески. Посмотрим, замкнется ли круг.

6. Будьте ближе к людям

Социальные медиа можно назвать «индивидуальными», в отличие от «групповых»: результаты вашей деятельности распространяет не какая-то большая группа, а вы сами создаете себе имидж на Facebook, Twitter, LinkedIn, Quora, Pinterest, в блогах, на Amazon, SlideShare, Scribd, reddit и так далее. Все эти каналы делают ваш продукт ближе к потенциальным клиентам. Каждый подписчик, фанат, читатель и так далее, которых вы лично привлекаете в свой круг, делает вас ближе к другим — кто бы вам ни отказывал. Вы выбираете себя и создаете собственный канал взаимодействия со всем миром, а не полагаетесь на прихоти жалкого меньшинства.

7. Спрашивайте совета

Вам отказали? Ах, бедняжка! Так, поплакали, а теперь спросите себя почему. Вам всю жизнь будут отказывать. Так или иначе. И всегда полезно понять почему. Иногда вы даже получите прямой ответ, который обязательно вам запомнится.

Фото: Depositphotos.

8. Играйте с неудачей

Вам отказали? Как вы на это отреагировали? Расплакались? Сдались? Подумали: «Почему я ВСЕГДА терплю неудачу?» Подумали: «Да ДУРАКИ они, что отказали мне»? Определите, как вы реагируете на неудачу. Как вы можете изменить эту реакцию к лучшему?

Недавно я прочитал, что 76% Вселенной состоит из «темной энергии». Иными словами, мы понятия не имеем, что это такое. Еще 20% — это «темная материя», то есть материя, о которой мы ничего не знаем. И всего 4% Вселенной состоит из материи, которую мы понимаем. То есть после Ньютона, Эйнштейна, Гейзенберга и двух тысяч лет коллективного изучения Вселенной и всех ее составных частей мы, по сути, потерпели неудачу. Более того, чем больше мы знаем, тем больше понимаем, насколько ничтожны наши достижения. Раньше мы думали, что поняли все. А сейчас под вопросом оказалась даже теория Большого взрыва. Мы просто неспособны понять окружающий мир.

И что, разве физики из-за этого ревут ночами в подушку? Нет, конечно. Эта неудача только дала им возможность изучать еще больше нового. Она открыла перед ними широчайшие горизонты потенциальных объяснений, которые действительно могут помочь нам понять природу Вселенной, а значит, и нашу собственную.

Не каждая неудача — это возможность. Но подумайте сами. Посмотрите на те случаи, когда вы потерпели неудачу. Сколько из них, как вы видите теперь, обернулись новыми возможностями? Пару лет назад один миллиардер собирался дать мне около $50 млн на создание инвестиционного фонда. Но наш общий друг вмешался и не дал этому случиться, причем я до сих пор не знаю почему. Тогда я рассердился.

Сейчас я ему благодарен. Я с тех пор сделал много того, что принесло мне радость, но будь я занят фондом, у меня не нашлось бы на это времени и сил. К счастью, я получил отказ! Иначе, к примеру, я бы никогда не написал эту книгу.

9. Принимайте происходящее как должное

Когда вам отказывают — это НОРМА. Вам будут отказывать работодатели, дети, друзья, родные, партнеры, компании, издатели — короче говоря, все.

На самом деле НЕНОРМАЛЬНО всеми силами избегать отказов. Еще ненормальнее — стремиться к «принятию» или «успеху» в каком-то общепринятом смысле. Признайте, что получать отказ — это совершенно нормально. И совершенно нормально бояться отказов. Более того, их не боятся только те, кто окончательно утратил связь с реальностью.

Но не забывайте принимать и успехи. Все то ненормальное, что происходит. Все то, что вы делаете ради совершенствования. Все то, чему вы учитесь на пути к выбору себя.

Не цепляйтесь за привычный сюжет («Мне всегда отказывают»): у него больше общего со сказками, чем с действительностью.

10. Оставайтесь на связи

Мне тяжело не сжигать за собой мосты. Я очень часто это делаю. Но когда я не поддавался привычному стремлению порвать все связи с прошлым, это приносило мне огромный успех.

Пример. Однажды я пытался продать одну из своих первых компаний крупному рекламному агентству Omnicom. Я встретился с женщиной, которая в Omnicom принимала эти решения. Она посчитала, что наша компания еще не готова к слиянию.

Я стал каждый месяц посылать ей отчеты о том, что у нас происходит: новые клиенты, новые данные по продажам, количество сотрудников. Кроме того, я вызвался помогать любым другим агентствам в составе Omnicom. Однажды я позвонил этой женщине и спросил от лица одного из наших клиентов, может ли она порекомендовать ему какое-то из их агентств. Другими словами, я предлагал ей реальную ценность.

Я так делал месяц за месяцем, и вот примерно через год она направила к нам представителей трех агентств из Omnicom. Все они сделали мне предложения о покупке. Принял ли я какое-то из них? Нет, но я смог воспользоваться этими тремя предложениями, чтобы получить более выгодные условия от другого покупателя, который нашелся совершенно неожиданно.

Я не выношу фразу «Жизнь коротка». Мне иногда жизнь кажется слишком долгой. С другой стороны, жизнь в самом деле слишком коротка, чтобы тратить время на обиды. Все просто пытаются как-то прожить. И те, кто получает отказ, и те, кто отказывает. Никто от этого не застрахован. Так что давайте все оставаться на связи. И нам будет чуточку легче дойти до финиша.

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