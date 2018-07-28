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Топ-5 секс-скандалов с российскими политиками и чиновниками
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Топ-5 секс-скандалов с российскими политиками и чиновниками 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Следственный комитет ведёт расследование громкого секс-скандала, приключившегося в Кабардино-Балкарском СИЗО. Согласно версии следствия, в 2016 году замначальника следственного изолятора попытался изнасиловать свою подчинённую. Женщина никогда не отвечала ему взаимностью. Поэтому зная, что в кабинете ему никто не сможет помешать, мужчина ударом в спину затолкнул туда девушку и попытался заняться с ней сексом.
Дама оказалась не из робкого десятка: она выхватила табельное оружие и пригрозила застрелить насильника, если он продолжит в том же духе. Под дулом пистолета высокопоставленный чиновник СИЗО решил отказаться от задуманного и ретировался. Известно, что мужчину только сейчас отстранили от должности и возбудили против него уголовное дело. Портал News.ru решил вспомнить, какие ещё секс-скандалы случались с отечественными чиновниками и политиками.
Трое в постели
Генпрокурор Юрий Скуратов лишился своей должности в 1999 году. Причиной всему — любовь к проституткам. В марте 1999 года по государственному каналу «РТР» любопытным гражданам показали секс-видео с двумя девушками лёгкого поведения и Скуратовым в главной роли. Точнее, с «человеком, похожим на генерального прокурора».
wikipedia.org/CC 3.0/Alexander Polyakov
Сей документальный фильм зрителям преподнесли под названием «Трое в постели». Сам Скуратов себя на кадрах, конечно, не признал. Расследовать пикантное дело поручили Владимиру Путину. Будущий президент РФ тогда заявил, что видеозапись признана «предварительно подлинной». Поэтому генпрокурора отстранили от должности с формулировкой «на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела».
Власть имущий педофил
Брянский депутат Никифор Жуков очень любил маленьких детей. Настолько, что ему предъявили обвинения в 212 эпизодах насилия над несовершеннолетними. И все проступки мужчина якобы успел совершить с 2007 по 2013 года. Причём среди жертв педофила 17 детей, которым на момент преступления не исполнилось и 14 лет. До осуждения виновного дело не дошло: Жуков так переживал, что его сердце не выдержало. Он скончался спустя всего неделю после предъявления обвинений.
Шантажист-насильник
Депутат ставропольской краевой думы Антон Дубровский задумал в 2008 году заняться сексом с 16-летней девушкой. Дама оказалась не столь доступной. Несчастному политику пришлось сначала убедить девушку сделать несколько эротических снимков под предлогом фотопроб.
youtube.com/STAVROPOL ST  Добившись своего, Дубровский начал шантажировать жертву тем, что выложит снимки в интернет, если она не займётся с ним сексом. Девушка уступила. А вскоре ненасытный депутат потребовал, чтобы она привела к нему ещё трёх несовершеннолетних девушек. К счастью, любвеобильного педофила арестовали и осудили.
O tempora! O mores!
В Госдуме работает депутат Леонид Слуцкий. Мужчина по праву заработал себе репутацию Вайнштейна в юбке из-за слабости к журналисткам. Так, корреспондентка BBC Фарида Рустамова заявила, что во время интервью в марте 2017 года парламентарий трогал её за лобок, настойчиво предлагал стать любовницей и называл «зайчонком».
Global Look Press/Nikolay Titov
Депутат Леонид Слуцкий
Подобные обвинения против народного избранника выдвинули ещё две журналистки. Сам Слуцкий, конечно, всё отрицает. Но в наши дни за домогательства Слуцкого не то что не привлекли к ответственности, его даже не лишили мандата! О времена, о нравы.
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