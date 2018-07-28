«25 минут в клетке со мной покажутся Конору тюрьмой». Нурмагомедов пообщался с фанатами

Уже сегодня в Канаде пройдет турнир UFC On Fox 30, в главном поединке которого Дастин Порье и Эдди Альварес будут драться за звание одного из лучших в категории до 70 кг.

Чемпионский пояс данного дивизиона сейчас принадлежит Хабибу Нурмагомедову . Россиянин также находится в Калгари, потому что в рамках сегодняшнего вечера дерется его товарищ Ислам Махачев

В преддверии турнира Хабиб встретился с канадскими болельщиками, которые спросили его про Конора Макгрегора Тони Фергюсона , Жоржа Сен-Пьера, медведя и переход в другой дивизион. Также Нурмагомедову предложили стать почетным гостем Канады.

Подробнее — в подборке Sport24.

О выходке Конора Макгрегора в Нью-Йорке

«Знаешь, если у тебя есть с кем-то проблемы, то зачем тебе приходить с 30 людьми и камерами? UFC позвали меня вчера к себе на разговор и сказали, что дадут мне телохранителей. Оказывается, Конор написал твит, мол, ну что, пацаны, погнали в Калгари. Потом он его сразу удалили. А зачем тебе пацаны? Назови место и приходи»

Хабибу предложили стать почетным гостем Канады всегда. С отсылкой к моменту, когда Макгрегор стал почетным гостем на финале ЧМ-2018 в России

«Большое спасибо, брат»

Конор не заработает на бое с Хабибом больше, чем Хабиб

«Я не собираюсь давать ему шанс заработать денег на поединке со мной. Без моего участие это же не состоится. Если UFC мне предложит пару сотен тысяч долларов, при этом заработав сами и заплатив больше Конору, то бой не состоится. Я слишком умный для этого»

План на бой с Макгрегором

«Хочу превратить его в лепешку. Раскатать, заставить его устать и заставить сдаться. Хочу, чтобы он заплатил за все. Но я не могу поверить, что мы будем драться. Нужен контракт. Но даже если будет контракт… Знаешь, у меня было подписано соглашение и на UFC 205, но руководство потом отдало бой Конору. Поэтому, когда окажемся в клетке, я в это поверю. А пока — ни за что»

Про реванш с медведем

«Насколько я слышал, медведю не дают визу, потому что он из России. Но если это случится, давайте сделаем это!»

Кто, если не Конор?

«Бой с Конором — это денежный бой, но он не дрался уже давно. Вряд ли его можно назвать заслуженным претендентом. Кевин Ли попал в топ-10 не так давно, он не заслуживает шанса биться за пояс. Что касается Фергюсона, то когда я выбыл с нашего боя, UFC дали мне сначала один жесткий бой, а потом уже титульник. Думаю, ему тоже нужно провести еще один поединок. Определенно, победитель поединка Альварес — Порье заслуживает подраться за пояс. Но мне все равно. Я никогда не выбираю соперников. Просто скажите мне, где и когда»

Про переход в 65 кг «Если честно, это слишком. Ты хочешь, чтобы я себя убил? Скорее вопрос можно задавать про 77 кг. Это более вероятно. Но сейчас я сосредоточен на легком дивизионе, поэтому следующие пару поединков точно проведу в своей категории»

Про бой с Тайроном Вудли

«Тайрону предстоит тяжелый бой с Дарреном Тиллом . Еме надо подраться с Дарреном, мне с Конором. Поэтому, повторюсь, пока останусь в своей категории. Таков мой план»

Про Жоржа Сен-Пьера

«Жорж — величайший боец UFC всех времен. Если между нами случится бой, это будет жесткая битва. Я не проиграл ни одного раунда в UFC. Думаю, стал бы для него жестким соперником. Знаю, что вы его любите, но когда клетка закрывается, я бью своих соперников»

Случится ли когда-нибудь бой с Фергюсоном?

«Не знаю. Ему нужно оправиться от травмы. К тому же, ему 35 лет. Это серьезный возраст. Твой разум может считать, что ты молод, а тело считать иначе. Если он вернется и победит один раз, то это бой моей мечты»

Хочет ли подраться в России?

«В нашей стране будет турнир 15 сентября, но у меня нет возможности там выступить, так как это не номерной турнир. Но драться в России — моя мечта. В первую очередь, потому что я хочу, чтобы мой отец был рядом во время боя. Увы, он не может получить визу в США. Последний раз он был со мной в 2011 году. Поэтому я очень хочу драться в России»

Что лучше для Конора: тюрьма или бой с Хабибом?

«Не знаю. Думаю, 25 минут со мной ему покажутся тюрьмой»

Давит ли «ноль» в графе поражений

«Да, конечно, я немного нервничаю. Но когда UFC говорит мне, что через 10 недель мне предстоит драться с одним из лучших бойцов в мире, о чем я думаю? О тренировках, о восстановлении. И стараюсь не направлять свои мысли на сторонние вещи. Естественно, мне не хочется проигрывать, но это спорт. Случиться может всякое, но в моих мыслях я не вижу, что кто-то может победить меня»

О поединке Корьме — Леснар

«Как Леснар может победить Кормье? Я этого не понимаю. 99 процентов, что Дэниэль его побьет. Но, для начала, Броку нужно вернуться и немного поморочиться с допинг-контролем. Например, USADA приезжала ко мне более 20 раз, но мы не знаем, сколько раз она приезжала к нему»

Порье или Альварес?

«Думаю, Порье победит. В своих последних поединках Дастин был очень хорош. Эдди, конечно, не самый простой соперник. Бой получится близким, но Порье выиграет»

Что будет, если Хабиб не сможет провести тейкндаун в бою с Конором?

«Это невозможно. Если я не смогу? Думаю, если я попробую провести тейкдаун, а он защитится, то я буду пробовать делать это еще 100 раз. Пока он устанет. Когда он устает, у него нет сердца. Да, у него хороший удар левой, но что он будет делать, если я обрежу этот угол?»

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