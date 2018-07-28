Пассивная агрессия: что делать, если вы столкнулись с ней

Ты опять прибивала полку сама, не дождавшись, когда твой парень наконец-то найдёт под это время? Он постоянно обещает что-то, но откладывает так долго, что проще сделать самой! И ведь не поругаешься: сама не дождалась помощи, так?.. Поздравляю, ты стала жертвой пассивной агрессии.

Что это такое?

Сотни тысяч лет агрессия была необходима человеку для выживания в опасном для него мире, где на жизнь самопровозглашенного Венца творения покушалось любое живое существо, которому было, чем атаковать. Сейчас нам не нужно выгрызать себе место под солнцем, а конфликты мы научились решать словами. Мы умеем контролировать злость и направляем её энергию в нужное русло. Однако всё ещё распространён миф о том, что единственно возможное цивилизованное поведение — уход от конфликта любыми возможными способами. Лучше согласиться на условия, которые тебе не нравятся, чем высказывать своё недовольство и выяснять отношения. Нет конфликта — нет проблемы. Но невысказанная злость никуда не исчезает. Этот инстинкт древнее нашей истории, и так просто он от нас не уйдёт. Подавленная агрессия копится внутри и ждёт своего звёздного часа. Когда её становится слишком много, она начинает незаметно просачиваться наружу. Последствия проявления пассивной агрессии могут стать разрушительнее обычной ссоры, ведь, в отличие от прямого конфликта, здесь страдают обе стороны: и жертва, и сам агрессор.

Как понять, что вы столкнулись с пассивным агрессором?

Пассивные агрессоры никогда открыто не отказывают в выполнении просьбы. Они соглашаются со всеми поручениями, даже если в ту же секунду решили, что ни за что не станут этого делать. Они почти никогда не делают ничего вовремя, откладывают дела на потом, до тех пор, пока не станет слишком поздно или их не сделают за него. Пассивный агрессор не выполняет своих обещаний, «забывает» о договорённостях, а если «вспоминает», то вывернет всё так, чтобы вам казалось, что так оно и должно быть, а вы просто придираетесь. Если пассивному агрессору поручить какое-то задание, с которым, как ему кажется, он не справится, он не признается прямо, а дотянет до последнего, будет прокрастинировать и ждать, что всё решится как-нибудь само.

Пассивные агрессоры никогда точно не говорят, что им нужно и чего им совсем не хочется делать. Такой человек неясно выражает свою позицию и увиливает от ответа. На ваши вопросы о его чувствах он отшучивается и говорит, что всё в порядке. Они ждут, что вы сами угадаете, что им не нравится, и искренне не понимают, почему вы этого не делаете.

Разозлившись, такие люди не взрываются и не вступают в спор, а замыкаются и отказываются от диалога. Они чувствуют потребность в конфликте, но боятся начинать его самостоятельно, поэтому сделают всё, чтобы спровоцировать вас начать ссору.

Такие люди замкнуты на себе и собственных переживаниях, поэтому могут пренебрегать новостями из жизни близких. Вы расскажете ему о повышении, которое ждали несколько лет, но он отнесётся к этому холодно и предложит поговорить о том, что произошло в сериале, который он сегодня посмотрел.

Пассивный агрессор не извиняется. Он всегда прав, ему всегда пришлось хуже, чем вам, ведь вы просто пострадали от последствий его действий, в то время как он сам мучился всё отведённое ему время. Они используют молчание как наказание. Для них это — способ заставить вас хорошенько подумать над своим поведением.

Что делать, если вы столкнулись с пассивным агрессором?

Пассивная агрессия — не целенаправленная атака в вашу сторону. Человек может сам не подозревать, что делает что-то не так. Пассивно-агрессивный человек не распознает своей проблемы и уверен, что всё в порядке.

Как вы уже заметили, пассивная агрессия — это очень инфантильное и незрелое поведение. Такой человек не чувствует, что может контролировать свою жизнь, винит во всём окружающий его мир. Внутри пассивного агрессора сидит испуганный маленький ребёнок, который боится эмоциональной близости и не умеет доверять свои эмоции окружающим. Это не нападение, а защитная реакция. В мире пассивного агрессора запрещено любое несогласие, недовольство и конфликты. Он считает, что не имеет права на проявление недовольства и всячески подавляет свой гнев. Ему кажется, что если он поддастся негативным переживаниям, наружу выльется вся злость, вся ненависть, которую он копил годами. Такому человеку кажется, что как только он начнёт проявлять свои настоящие чувства, его перестанут любить и бросят. Он лучше согласится со всем, что вы скажете, чем вступит в конфликт, потому что не хочет ранить и себя, и вас. И оттягивать выполнение дела он будет, искренне переживая и страдая по этому поводу.

Важно вовремя распознать пассивную агрессию и действовать первой. Нужно быть уверенной, что вы готовы действовать аккуратно и последовательно на протяжении долгого времени. Вам предстоит научить его проявлять эмоции и не чувствовать себя плохо из-за тог, что ему что-то не нравится.

Не поддавайтесь на провокации. Пассивный агрессор ждёт, когда вы выйдете из себя, но делает он это бессознательно. Ваш гнев сыграет ему на руку и только подтвердит его позицию страдальца.

Держите себя в руках. Если вы почувствовали на себе пассивную агрессию, попробуйте взглянуть на ситуацию глазами самого агрессора. Возможно, ощутив те одиночество и обиду, которые переполняют его, вам будет легче симпатизировать ему и не принимать его действия на свой счёт.

Собственным примером показывайте человеку, что высказывать претензии — необходимо. Расскажите, как это делать. Поощряйте высказывание недовольства, не замыкайтесь сами. Благодаря вашим действиям он поймёт, что выражение эмоций здесь и сейчас решит проблему быстрее и не так болезненно, как могло бы быть, если бы вы промолчали и дотянули до последнего. Запаситесь терпением — и результат вас удивит. Со временем человек начнёт доверять вам, поймёт, что вы уважаете его эмоции, и решится высказать собственные чувства.

Как быть, если вы узнали здесь свои собственные действия?

Осознанность — первый шаг к решению проблемы. От проявления пассивной агрессии не застрахован никто. Наблюдайте за собой, за своими реакциями и действиями. Если вам хочется ответить резко, остановитесь и представьте, как ваше поведение будет выглядеть со стороны собеседника. Сможет ли он верно понять ваш посыл? Хватает ли ему информации, чтобы сделать правильный вывод и предпринять что-то для изменения ситуации?

Будьте честны в первую очередь перед собой. Поверьте: вы имеете право высказывать свои эмоции, даже негативные. Лучше обсудить проблему тогда, когда она возникла, чем ждать, когда она вытянет все соки и из вас, и из ваших близких.

Сообщение Пассивная агрессия: что делать, если вы столкнулись с ней появились сначала на Умная.