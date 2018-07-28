Георгий Дронов рассказал, почему Ворониных считает идеальной

И каким видит себя в старости.

«Воронины» уже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный сериал-адаптация. Число эпизодов уже перевалило за 450, а в новом сезоне телеканал СТС и Sony Pictures Television Russia решили отправить героев сериала в маленькое путешествие по Золотому кольцу России. Часть съемок прошла в Ярославле. Георгий Дронов приезжает в этот город на Волге второе лето подряд.

— В прошлом году я был здесь на семейном кинофестивале. И был очень приятно удивлен тем, что наконец в кино стали подниматься по-настоящему семейные темы, — говорит актер.

Съемки нового сезона «Ворониных» в Ярославле

Съемки нового сезона «Ворониных» в Ярославле

Съемки нового сезона «Ворониных» в Ярославле

Съемки нового сезона «Ворониных» в Ярославле

В этом вопросе я прямо-таки воинствующий домостроевец и гетеросексуал. Все иное заведет нашу цивилизацию в тупик.

Вот, кстати, сериальная семья Ворониных во многом соответствует тому, как я вижу идеальную ячейку общества. За исключением неких идиотических проявлений моего героя Константина. Чем больше мы снимаем, тем больше я понимаю, что отношения между родителями главных героев — Галиной и Николаем — идеальная модель старости для меня. Они никогда не держат в себе зло, сразу озвучивают проблему, и при этом каждый занимается своим делом. Они продолжают любить друг друга и живут в окружении детей и внуков.

У меня тоже большая семья, но с некоторыми родственниками я вижусь в последнее время очень редко. А Воронины говорят о том, что с родственниками надо жить вместе!

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