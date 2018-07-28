Как изменить себя: история человека, избавившегося от вредных привычек и сбросившего 55 кило

28-летний Стивен Одом — фотограф и помощник звукорежиссера из Хьюстона, штат Техас. Когда-то он был толстым, ни к чему не стремящимся юношей, который только и делал, что употреблял наркотики, ел нездоровую еду и гробил свою жизнь. Но в один прекрасный день Стивен понял, что нужно что-то менять. И поменял! Читайте его историю.

Источник: buzzfeed.com 1. Когда в подростковом возрасте Стивен Одом начал курить травку, это был лишь способ расслабиться и повеселиться. Но постепенно он втянулся, стала формироваться привязанность. «Все началось как забавная вечеринка в кругу друзей, но в итоге вылилось во что-то мрачное, — вспоминает Стивен. — Я постоянно искал „новые горизонты“. Постоянно пытался забыться, заглушить внутреннюю боль». Постепенно юноша потерял контроль над собой, кое-как закончил школу и даже получил первую судимость за вождение в нетрезвом виде.

2. Еще в старших классах Стивен стал зависим от наркотиков.

3. К 22 годам Стивен достиг своего «дна» — пил по три литра виски каждые пару дней и принимал тонны таблеток. У него было уже две судимости за вождение в нетрезвом виде. Врач Стивена предоставила ему выбор: либо он отправится на реабилитацию, либо она больше не будет его принимать. Этот ультиматум сработал. Молодой человек записался на программу реабилитации. Не все пошло гладко с первого раза, но к августу 2009 года Одом в конце концов «очистился».

4. И хотя он избавился от пагубных привычек, а его карьера фотографа пошла вверх, ему казалось, что все равно чего-то не хватает. Наконец он понял, чего именно: пришло время худеть. В детстве он был пухленьким, в средней школе немного сбросил вес, но в старших классах снова сильно поправился, когда из-за наркотиков перестал обращать внимание на то, что ест. В результате Стивен весил почти 136 кг. О здоровом питании он не имел никакого представления (до этого он в жизни не ел салата), спортом не занимался. Но все же Стивен понимал, что если может не употреблять наркотики, значит силен настолько, чтобы похудеть. Он не консультировался у тренера или диетолога, не читал научные тексты. Он просто пошел в тренажерный зал и открыл для себя массу полезных упражнений.

5. 30-45 минут тренировок 4-5 раз в неделю — и лишние килограммы начали уходить прямо на глазах. Воодушевленный результатами, Стивен перестал пить газировку и есть фастфуд. Он научился готовить, начал ездить на велосипеде и приступил к силовым тренировкам. Четыре года спустя Одом весил уже 79 кг и был счастлив.

6. Стивен предлагает пять простых советов, которые помогут тем, кто пытается встать на правильный путь: 1) награждайте себя. Если всю неделю питаться правильно и полезно, то в выходной можно побаловать себя кусочком пиццы; 2) сосредоточьтесь на малых достижениях. Не стоит сразу ставить перед собой недостижимую цель;

7. 3) начните с малого. Откажитесь от фастфуда; 4) научитесь готовить несколько полезных блюд сами;

8. Ну и наконец, 5) поддерживайте собственную мотивацию и уверенность в себе. Если не хотите выходить из дома, начните уборку! Когда добьетесь видимых результатов, наградите себя. Например, купите те самые кроссовки, о которых вы всегда мечтали. Или блендер для коктейлей и смузи.