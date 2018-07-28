Дочка Игоря Николаева покорила сеть «Крылатыми качелями»

Младшая дочь известного музыканта и композитора Игоря Николаева — трехлетняя Вероника, несмотря на свой весьма нежный возраст, уже проявляет задатки настоящей артистки и даже пробует свои силы в дуэте со знаменитым родителем.

Каждый родитель гордится успехами своего ребенка. Не являются исключением и звезды российского шоу-бизнеса. Популярный музыкант Игорь Николаев и его супруга певица Наталья Проскурякова часто радуют интернет-сообщество публикациями, посвященными их общей дочери Веронике.

Девочке всего три года, но она уже успела обзавестись собственной армией поклонников в социальных сетях. Наследница звездной фамилии не просто унаследовала внешность отца, но также и стала обладательницей изрядной доли его таланта. Новое видео, опубликованное в персональном микроблоге Игоря Николаева, показало, насколько музыкально одарена его дочь. Девочка великолепно улавливает ноты и интонации в голосе родителя и умудряется подпевать ему чистейшим детским голосом.

«Замечательный дуэт!» «Юное дарование покоряет водный и песенный олимпы!» «Восхитительна! Очаровашка!» «Супер певица намечается!» «Какое милое видео!» — восхищенно отмечают интернет-пользователи. Напомним, недавно в сети шли жаркие дебаты на тему предложения Анастасии Волочковой взять на себя роль наставницы Вероники Николаевой на танцевальном поприще. Поклонники Игоря Юрьевича довольно агрессивно отреагировали на предложение скандально известной балерины. К слову, не только юная Ника удостоилась такого щедрого предложения. До этого Анастасия хотела учить балету 6-летнюю внучку Аллы Пугачевой

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 25 Июл 2018 в 2:24 PDT