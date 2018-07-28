Иван Дорн, Наталья Османн, Федук и Анфиса Черных на самом модном рейве этого лета 

Вчера вечером на ВДНХ главные герои светских хроник, редактора глянца, молодые реперы и прочие тусовщики искали по дворам и подворьям загадочную Gucci Girl, чтобы забрать у нее браслет для входа на секретную вечеринку Gucci WOM Night.
В обшарпанной автомастерской разодетых в вещи из последних коллекции Алессандро Микеле гостей модной тусовки жали крепко сбитый из автомобильных капотов и кресел вертящийся танцпол, уже разлитые по бутылкам коктейли от лучшего бармена города Дениса Кряжева, палеты для сидения на улице и стробоскопы и лазеры внутри. За музыку отвечали молодое и модное трио Digidon на разогреве у хедлайнера — подельника ASAP Rocky и самого желанного электронщика этого лета — Mura Masa, а также музыкант и синефил Гриша Нелюбин с финальным диджей сетом.
Так, Gucci сделал спонтанную, ни к чему не привязанную, яркую и разухабистую летнюю вечеринку, показав что для веселья достаточно хорошей музыки, крепких напитков и 300 тех-самых гостей. В числе приглашенных были Федук, Иван Дорн, Cvpellv, Noa, Yanix, Mnogoznaal, Снежана Самохина, Ян Гэ, Авдотья Александрова, Ксения Дукалис, Всеволод SEVER Черепанов, Антон Лисин, Наталья и Мурад Османн, Анфиса Черных, Василий Волчок-Русакович, Леся Русакович, Магомед Казиахмедов, Кристина Кирия, Никола Мельников и Сергей Мезенцев.