Регина Тодоренко ждет ребенка от Влада Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время отрицали, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

И все же в один прекрасный момент звезды решили перестать обманывать своих поклонников, объявив о помолвке

На последних снимках Тодоренко все чаще облачена в свободные наряды. Фанаты не исключают, что Регина так пытается скрыть свою беременность. Издание Super сообщает, что Тодоренко и Топалов ждут мальчик, который должен появиться на свет в декабре этого года.

Звездная парочка такие новости не комментирует и не подтверждает беременность звезды «Орла и решки».