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Регина Тодоренко ждет ребенка от Влада Топалова
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Регина Тодоренко ждет ребенка от Влада Топалова 

Russianshowbiz.info 35 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время отрицали, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.
И все же в один прекрасный момент звезды решили перестать обманывать своих поклонников, объявив о помолвке
На последних снимках Тодоренко все чаще облачена в свободные наряды. Фанаты не исключают, что Регина так пытается скрыть свою беременность. Издание Super сообщает, что Тодоренко и Топалов ждут мальчик, который должен появиться на свет в декабре этого года.
Звездная парочка такие новости не комментирует и не подтверждает беременность звезды «Орла и решки».
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