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Давид Сильва: «Я боялся потерять сына, и это изменило мое восприятие жизни»
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Давид Сильва: «Я боялся потерять сына, и это изменило мое восприятие жизни» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва признался, что в этом году переосмыслил отношение к работе и семье. Его новорожденный сын Матео провел в больнице пять месяцев и был выписан только в мае.
— Это было очень трудное время, самые тяжелые месяцы в моей жизни, — цитирует The Sun Сильву. — Когда я приехал в Испанию поговорить с врачами, они все давали разные прогнозы. Мы не знали, чего ждать от каждого дня. Я боялся потерять сына. Это изменило мой образ жизни и мое восприятие жизни. Теперь моим приоритетом стала семья, но это не поменяло моего отношения к футболу.
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