Девушки из Саратова предупредили о «голом мужике в кустах»

Две подружки проходили в ночное время по тропинке около конечной 73-й маршрутки в Ленинском районе Саратова. Об этом они сообщили в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте». Когда девушки посветили фонариком, буквально в трех метрах от них в кустах началось шуршание.

«Мы посветили вперед, а там мужик вышел из кустов, полностью голый. Мы с криками ломанулись, а он за нами. Кто знает, онанист ли это был или маньяк, будьте бдительны и осторожны, когда идёте ночью одни», — предупредили горожан две счастливицы.