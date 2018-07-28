«Жара» продолжается: Ани Лорак, Яна Чурикова, Кэти Топурия и другие на ланче ОК!

Фотография: Максим Кашин Глюк`oZa Фотография: Максим Кашин EMIN

Фотография: Максим Кашин Юлия Ковальчук

Фотография: Максим Кашин Александр Панайотов

Фотография: Максим Кашин Кэти Топрия и Вадим Верник

Наталья Подольская

Влад Соколовский и Рита Дакота

Юлия Барановская

Яна Чурикова

Белла Потёмкина

Группа Cosmos Girls

Арман Давлетьяров

Юрий Анашенков и Елена Летучая

Мари Краймбрери

Жасмин

Ани Лорак

Artik с женой Раминой

El`Men С приветственным словом выступил главный редактор ОК! Вадим Верник. Он подчеркнул, что проводить ланчи в рамках «Жары» уже стало для журнала доброй традицией, и отметил прекрасную организацию фестиваля.

«Я очень рад, что на нашем ланче всегда собираются замечательные артисты, которые давно уже стали нашими верными и проверенными друзьями. И мне особенно приятно, что в этот летний жаркий день мы с вами снова вместе. Я всем нам желаю отличного настроения и хороших эмоций. Ведь праздник «Жары» продолжается!»

Мероприятие прошло при поддержке бренда R. O. C. S., Hillside Wine, Banketnaya exclusive (производитель Ganja Sharab 2).