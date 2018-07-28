«Жара» продолжается: Ани Лорак, Яна Чурикова, Кэти Топурия и другие на ланче ОК! 

В жаркий полдень в Garden Cafe на территории отеля Bilgah Beach Hotel на побережье Каспийского моря журнал ОК! собрал своих звездных друзей на легкий ланч с освежающими напитками, фруктами, изысканными закусками и десертами. Столики, расположенные в тени деревьев, модный диджейский саунд, приятная компания — всё буквально располагало к неторопливым беседам и расслабленному общению. Мероприятие посетили Ани Лорак, Наталья Подольская, Юлия Ковальчук, Глюк`oZa, Emin, Яна Чурикова, Кэти Топурия, Александр Панайотов, ST, Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым, Жасмин, Сергей Кожевников с женой Екатериной, Юлия Барановская, Белла Потёмкина, Влад Соколовский и Рита Дакота, Мари Краймбрери, участницы группы Cosmos Girls, El`Man и другие. Многие из гостей накануне вернулись в свои гостиничные номера далеко за полночь, ведь перед этим на «Жаре» был очень насыщенный фестивальный день. Но стоит отдать им должное, выглядели по-летнему свежо и заряжали друг друга позитивным настроением перед очередным гала-концертом.
Фотография: Максим Кашин Глюк`oZa Фотография: Максим Кашин EMIN
Фотография: Максим Кашин Юлия Ковальчук
Фотография: Максим Кашин Александр Панайотов
Фотография: Максим Кашин Кэти Топрия и Вадим Верник
Наталья Подольская
Влад Соколовский и Рита Дакота
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, и Вадим Верник
Юлия Барановская
Яна Чурикова
Белла Потёмкина
Группа Cosmos Girls
Арман Давлетьяров
Юрий Анашенков и Елена Летучая
Мари Краймбрери
Жасмин
Ани Лорак
Artik с женой Раминой
El`Men С приветственным словом выступил главный редактор ОК! Вадим Верник. Он подчеркнул, что проводить ланчи в рамках «Жары» уже стало для журнала доброй традицией, и отметил прекрасную организацию фестиваля.
«Я очень рад, что на нашем ланче всегда собираются замечательные артисты, которые давно уже стали нашими верными и проверенными друзьями. И мне особенно приятно, что в этот летний жаркий день мы с вами снова вместе. Я всем нам желаю отличного настроения и хороших эмоций. Ведь праздник «Жары» продолжается!»
Мероприятие прошло при поддержке бренда R. O. C. S., Hillside Wine, Banketnaya exclusive (производитель Ganja Sharab 2).