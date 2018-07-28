Деревья счастья: домашний топиарий

Топиарий. Что это?

Топиарий называют деревом счастья. Это своеобразное ответвление ландшафтного дизайна. Еще в древнем Риме существовало садово-парковое искусство топиар, которое подразумевало фигурную стрижку деревьев и кустарников. К XXI веку у ценителей прекрасного возникло желание созерцать топиары не только в саду. Так появился домашний топиарий. Устойчивая композиция на твердой основе, напоминающая дерево. Как правило, топиарий круглый, но при желании ему можно придать любую форму. Некоторые мастера делают топиарий даже из сухих веток, чтобы крона была не круглой, а раскидистой.

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Виды топиариев

В изготовлении топиариев часто используются не только привычные для рукоделия материалы, но и живые цветы. Поэтому условно их можно разделить на два основных вида:

Живой

Живые топиарии редко делают в домашних условиях, но сказать о них все же стоит. Изделие хоть и не долговечное, все равно популярное. Чаще всего топиарий из живых цветов изготавливается флористами по заказу. За основу берется флористическая губка или другой материал на котором цветы будут хорошо себя чувствовать. В композиции могут быть и дополнительные детали не требующие особого ухода, но основное наполнение — цветы.

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Искусственный

Искусственные топиариии наиболее популярны среди рукодельниц. При должном обращении они способны украшать вашу квартиру годами. В качестве основы для такого изделия чаще всего используется пенопласт или вата, поскольку с ними удобнее всего работать. После обработки на основу прикрепляются различные украшения. Это могут быть любые материалы, начиная от кофейных зерен и заканчивая яичной скорлупой.

www.diy.ru @home_sweet_home_ukr Часто изготавливают сезонные композиции, в которых используются соответствующие материалы. Например, в зимнем топиарии вы точно встретите хвою, палочки корицы или ёлочные игрушки.

@lilovii_les А в осеннем будут присутствовать сухие листья, шишки или ягоды.

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Из каких элементов состоит топиарий

Даже самые сложные топиарии состоят обычно из трех базовых элементов:

крона ствол основание, куда нужно будет «посадить» топиарий

Крона, как мы уже говорили, пенопластовый шар, который в дальнейшем нужно будет задекорировать.

Ствол делается из разных материалов. Пластиковые трубки, сухие ветки, железные прутья.

А основанием дерева выступает любая устойчивая поверхность или какая-то емкость, например, обычный горшок для цветов.

Теперь, когда мы разобрались с составляющими, нужно понять чем декорировать изделие.

Что использовать?

Из чего будет состоять топиарий зависит только от полета вашей фантазии, но существуют несколько самых популярных материалов, которые подойдут новичку.

Кофейные зерна. Одна из самых востребованных деталей топиария — кофе. С ним легко обращаться и он не требует обработки.

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Многие рукодельницы используют в композициях пуговицы, пряжу и ленты

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Если вы умеете обращаться с полимерной глиной, то вам не составит труда перед началом работы сделать несколько симпатичных деталей для будущего изделия. Чаще мастера изготавливают цветы.

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Иногда топиарии делают из конфет и других сладостей, такой вариант домашних топиариев особенно любим детьми.

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Распространенные ошибки

Крона меньше горшка

Если вы хотите использовать крупный горшок для топиария, то основание кроны должно быть объемнее него, чтобы ваше дерево не терялось на общем фоне.

Перегруженность цветом

Важно соблюдать в топиарии одну и ту же цветовую гамму и не смешивать несочетаемые цвета, так изделие получится стильным и будет радовать глаз.

Перегруженность деталями

Как правило, топиарии делают в какой-то определенной тематике и нагромождение деталей смажет всю картину, лишив дерево счастья индивидуальности.

Как сделать топиарий дома

Все топиарии делаются по одному и тому же принципу, так что для начала следует освоить азы рукоделия, чтобы со временем научиться делать сложные, многогранные композиции.

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Если вы хотите самостоятельно сделать топиарий, предлагаем посмотреть несколько доступных мастер-классов на эту тему.

Основа под крону своими руками

Как сделать кофейный топиарий

Летний топиарий своими руками

Шар из живых цветов