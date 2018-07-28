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Скатерть-самобранка: что она символизировала
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Скатерть-самобранка: что она символизировала 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Волшебный предмет, который в любом месте и в любое время кормит своего хозяина, встречается во многих европейских легендах; где-то это магический стол или котелок, в античных мифах — рог изобилия, ну а в русских сказках — скатерть-самобранка.
После произнесения заклинания она сама расстилается и выставляет на свою поверхность всевозможные яства, а после трапезы — все убирает обратно и складывается. Откуда же в национальном фольклоре появилось это чудо?
Желание облегчить жизнь
Во многих народных сказаниях есть волшебные вещи, которые сами все делают для своего хозяина — печка Емели возит его в лежачем положении, сапоги-скороходы и ковры-самолеты помогают быстро преодолеть расстояния, шапка-невидимка дает возможность спрятаться, ну а скатерть-самобранка — есть вдоволь и не убирать за собой. То есть, это предметы, позволяющие облегчить тяжелые жизненные условия. И ведь именно желание изобрести что-то для помощи в быту дала современному человечеству электронные печи и стиральные, посудомоечные машины, автомобили и самолеты. Возможно, скатерть-самобранка в русских сказках именно мечта об облегченной крестьянской жизни, где не надо с рассвета до заката работать в поле, копать, косить, молотить, молоть, а затем еще часами стоять у печи и все это только для того, чтобы получить каравай хлеба. И все-таки, народные сказания существуют для того, чтобы потомки смогли осознать глубинную суть человеческой жизни.
Справедливая награда
Во всех сказках, где появляется скатерть-самобранка, высшие силы передают её в дар нищему, незаслуженно обиженному, страдающему человеку. И как правило, этот волшебный предмет спасает героя от голода, но все равно вскоре становится добычей злых и алчных людей. Вот только получив скатерть-самобранку обманом и хитростью долго ею обладать не придется. За такой проступок всегда последует суровая расплата, ведь волшебный дар предназначен только в качестве награды за труд из последних сил, который из-за стихийных причин, оказался напрасным. Здесь прослеживаются традиционные крестьянские опасения, связанные с неурожаем по независящим причинам; явлениями непогоды и набегами врагов. И сказка как бы передает крестьянину успокоение; высшие силы позаботятся о честных тружениках и не дадут умереть с голоду. Если придет беда, всё равно на столе у них будет хлеб и соль, не случайно во многих историях эту волшебную скатерть еще называют хлебосольной. Таким образом, в национальном фольклоре подтверждается закон вселенской справедливости; добро всегда побеждает зло, и оно обязательно будет наказано. А еще звучит поучительный мотив: не смотря ни на что, нужно работать, никогда не отчаиваться и верить в то, что высшие силы помогут.
Смерть, как избавление от невзгод
Образ скатерти-самобранки — источника вечного изобилия еды, которой раньше герой никогда не видел, некоторые исследователи народного творчества связывают с царством мёртвых. Только там, согласно мифологическому представлению, возможны самые разные блага в неограниченном количестве, если конечно, человек заслужил этот рай тяжелой и праведной жизнью. Не зря волшебный дар в виде скатерти-самобранки герой в сказках всегда получает от потусторонних сил, к тому же в тот момент, когда совершается несчастье и грядет неминуемый голод. Иными словами, небеса посылают обездоленному человеку избавление от невзгод и он, наконец, может вдоволь поесть и отдохнуть. Ну а крестьяне всегда считали, что отдохнуть от своих бесконечных трудов они могут только на том свете. Таким образом, получив волшебный предмет, способный утолить смертельный голод, герой, незаметно переходит в царство мертвых, где, в отличие от реальной жизни, справедливость, опять же, согласно мифологическому представлению, всегда торжествует, поэтому и у сказок, как правило, счастливый конец
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