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Дом в стиле конструктивизма отремонтировали в Подольске
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Дом в стиле конструктивизма отремонтировали в Подольске 

360tv.ru 1 час назад
В Подольске отремонтировали дом 1928 года. В историческом здании заменили кровлю и систему отопления, обновили фасад и проводку, а в подъездах установили пластиковые окна.
В этом году дом отмечает юбилей — 90 лет со дня возведения. Он построен действительно на личные средства жильцов. Как свидетельство — медальон на одной из стен «ПЖК» потребительско-жилищный кооператив.
Дом строили практически в чистом поле. Специально для элиты того времени, специалистов машиностроительного завода. Когда большинство грелись от печи, мылись в общественных банях, здесь уже было отопление, горячая вода и помывочная прямо в доме. Но стиль дома внес свои особенности. Конструктивизм подразумевает, что большую часть своей жизни люди должны проводить в обществе или в коллективе, а личное пространство выделяется только для сна и непродолжительного отдыха.
Несмотря на то, что дом отметил такой солидный юбилей, выглядит он очень молодо. Совсем недавно здесь завершился капитальный ремонт кровли и фасада. Внутри заменили систему отопления и провели электромонтажные работы.
Дома в стиле конструктивизма сейчас редкость. Даже в Москве не наберется и десять таких архитектурных памятников. В Климовске сохранилось целых четыре. Отсюда и особенное отношение и коммунальщиков, и проживающих здесь людей.
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