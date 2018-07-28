Совет Федерации одобрил разрешение гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

Совет Федерации одобрил закон о возможности граждан самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Ранее Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ

Согласно документу, граждане смогут самостоятельно выбрать дату регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о регистрации брака.