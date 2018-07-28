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Совет Федерации одобрил разрешение гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака
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Совет Федерации одобрил разрешение гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Совет Федерации одобрил закон о возможности граждан самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ.
Согласно документу, граждане смогут самостоятельно выбрать дату регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о регистрации брака.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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