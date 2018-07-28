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Неожиданно. Кто подарил розу Егору Криду?
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Неожиданно. Кто подарил розу Егору Криду? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Нашумевший проект «Холостяк» с Егором Кридом (24) закончился два месяца назад, однако его участницы, как и главный герой, до сих пор чуть ли самые обсуждаемые люди в Сети.
Вчера у себя в Stories Егор поделился видео, на котором бывшая участница шоу Елена Головань (24) дарит ему розу. Именно этот цветок давал холостяк тем, кого хотел оставить в проекте.
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Елена, напомним, дойти до финала не смогла. Она призналась певцу в своих чувствах, но они оказались невзаимными. «С каждым днем ты становишься мне все дороже и ближе, и пусть я не решаюсь сказать это в жизни, но я испытываю к тебе чувства, Егор», — заявила Головань, но Крид так и не вручил ей заветную розу.
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Видимо, Лена решила исправить ситуацию, взяв все в свои руки.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-kto-podaril-rozu-egoru-kridu/
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