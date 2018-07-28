Япона мать: как появилось это ругательство

Жители страны восходящего солнца, если можно так выразиться, оставили довольно глубокий след в русском языке. Взять хотя бы ругательства, во многих из которых упорно фигурируют японцы: японский городовой, японский бог и, конечно, всеми любимая япона мать. Как же «японская мама» появилась в нашей речи и что вообще означает это выражение?

Во всем виновата война

Нередки случаи, когда те или иные фразеологизмы появлялись в русском языке, благодаря конкретным явлениям или событиям. Это касается и выражений на интересующую нас «японскую» тематику. Например, ругательство «японский городовой» многие лингвисты связывают с нападением японского полицейского на будущего российского императора Николая II в 1891 году.

Однако же большинство фразеологизмов с упоминанием страны восходящего солнца, вероятнее всего, пришло в наш язык благодаря русско-японской войне (1904-1905 годы). Именно данный военный конфликт стал причиной того, что образ японца и всей японской культуры приобрел для русских в некоторой степени отрицательную окраску. И это неудивительно: ведь Япония в те годы являлась противником России. А враг по природе своей не может быть положительным персонажем. Именно поэтому в ругательствах того времени и стали появляться японцы.

Эвфемизм или замена

Япона мать (или японская мать, или япона мама) — это так называемый эвфемизм, то есть фраза или выражение, которое используется для замены более грубого в сравнении с исходным. Исходным в данном случае, несомненно, является нецензурное словосочетание или попросту мат. Об этом говорит не только созвучность 2-х словосочетаний: публичного и непубличного, но и факт наличия в этой фразе «матери». «Мать» довольно часто используется в самых различных русских ругательствах: кузькина мать, мать вашу за ногу, мать честная.

Для чего же русские офицеры, которые, скорее всего, одними из первых и внесли свою лепту в распространение «японы мамы», заменяли матерные выражения эдакими эвфемизмами? Возможно, в определенных случаях военнослужащие не могли себе позволить крепкое словцо, вот и «маскировались» как могли. Тем более вроде как по делу ругались: мама-то все-таки японская.

Эмоциональная окраска

Эвфемизм «япона мать» использовали (и используют сегодня) для выражения абсолютно противоположных чувств. Можно воскликнуть «Япона мать!» от досады или со злости, а можно и от восхищения. Все зависит от того выражения, с которым будет высказано это словосочетание. Впрочем, такую же способность имеют практически все русские ругательства, независимо от того, печатные они или нет.