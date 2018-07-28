В каком возрасте для человека время течет быстрее?

Время — понятие относительное, согласно теории Эйнштейна, описывающей законы физики. И действительно, все люди воспринимают время по-разному. Для кого-то оно сейчас тянется невероятно долго, а кому-то рядом кажется, что время несется, как метеор и поэтому он ничего не успевает сделать. Не смотря на то, что физика относится к точным наукам, физическое измерение времени не совпадает с тем, как его воспринимает человеческий мозг. Психика изменяет законы физики. У каждого существуют свои, внутренние часы и чем старше становится человек, тем быстрее идет «его время». Но как это происходит и в каком возрасте восприятие времени меняется?

Математические пропорции

О том, что в разном возрасте время течет неодинаково, несколько лет назад задумался известный автомобильный дизайнер из Австрии Максимилиан Кинер. Используя математические пропорции он разработал шкалу, согласно которой, чем дольше живет любой человек, тем более коротким ему кажется год. Например, ребенку 5 лет и тогда, согласно пропорции, год — это пятая часть его жизни, соответственно, она течет очень медленно. В 50 лет год — это одна пятидесятая часть и конечно кажется, что это очень короткое время, которое полетает мгновенно. На эффект пропорциональности накладывается и восприятие прошлого, ведь пожилой человек зачастую помнит свою молодость или отдельное фрагменты всплывают в его памяти. И поскольку в 20 лет один год, согласно шкале Кинера, являлся одной двадцатой бытия, то в 100 лет, когда год — одна сотая часть, человеку кажется, что именно тогда он прожил половину всей своей жизни, хотя это противоречит объективной реальности. Но у этого восприятия имеется своеобразное подспорье.

Время получения опыта

Известный американский нейробиолог и автор книг Дэвид Иглман постоянно проводит тесты и исследования человеческого мозга и принципов его работы. Он считает, что на восприятие времени влияет человеческий опыт. Это доказывает эксперимент, который доктор Иглман провел с десятком добровольцев. Он демонстрировал им различные изображения, часть из которых люди уже видели ранее, а остальные картинки были для них абсолютно новыми. Выяснилось, что по своим субъективным ощущениям испытуемые тратили больше времени на разглядывание новых изображений, чем на просмотр уже виденных ранее, хотя абсолютно все картинки демонстрировались им с равной продолжительностью. Таким образом нейробиолог выяснил, что время получения новой информации для человека субъективно течет медленнее, чем аналогичные минуты использования накопленного опыта. Соответственно, в 5 лет, когда ребенок только познает мир время для него тянется бесконечно, по сравнению с ощущением 50-летнего человека, умудренного жизненных опытом. И даже если в этом возрасте начать обучение чему-нибудь новому, это все равно будет базироваться на уже имеющейся информации, поэтому только на чуть-чуть «притормозит бег» кажущегося времени. Именно поэтому детские годы, когда для человека все в мире ново, кажутся «растянутыми», в отличие от взрослой «мимолетной» жизни, основанной на уже полученной и ныне используемой информации.

Возрастное замедление биологических процессов

Почему с возрастом человеку кажется, что время для него течет быстрее выяснял и американский психолог Питер Манган. На базе колледжа Университета Виргинии в городе Уайзе, США, ученый проводил эксперимент с тремя группами людей. Молодежи — 19-24 года, зрелым людям — 35 — 47 и пожилым — 65 — 80 лет, он предложил мысленно засечь время в 3 минуты и сказать, когда, по их мнению, эти 3 минуты истекли. В группе молодых людей время оценили наиболее точно: для них 3 минуты прошли через 3 минуты и 3 секунды. Люди зрелого возраста ошиблись на 8 секунд, а вот пожилые на целых 40 секунд фактического времени. Таким образом Питер Манган сделал вывод, что люди в возрасте в самом деле воспринимают временные промежутки более короткими, чем они есть на самом деле. Но с чем это связано? Получив медицинские освидетельствования своих испытуемых, психолог отметил только возрастные проблемы у третьей группы людей, но оказывается они и влияют на восприятие времени. После наступления климактерического периода, метаболизм у людей становится особенно медленным и в связи с этим в головном мозге уменьшается содержание нейротрансмиттеров — посредников в передаче сигналов между нейронами. Соответственно получение и даже общее восприятие информации у пожилых людей сильно замедляется, но окружающий мир продолжает функционировать все в том же режиме. Поэтому люди в возрасте «отстают» от реального времени и им кажется, что прошли только 4 минуты, хотя на самом деле — 3. И хотя психолог зафиксировал небольшое изменение и в группе зрелых добровольцев, наиболее быстро время идет у человека все-таки после физиологического угасания его эндокринно-половой системы. Соответственно в детском возрасте — до начала полового созревания, время воспринимается максимально медленно, чем есть на самом деле, ведь в этот период метаболизм юного организма максимально высок.