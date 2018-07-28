«Она не уважает меня»: Озверевший муж Рапунцель из «Дома-2» душил тещу

Дмитрий Дмитренко устроил очередной скандал. Мужчина набросился на мать своей жены и едва не убил женщину.

Татьяна Владимировна отбилась от взбешенного зятя и рассказала о произошедшем Ксении Бородиной . Ведущая проекта потребовала от Дмитренко объяснений.

"Эта женщина не стала для меня родной. Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть. Я поставил условие жене: либо она, либо я", — нелепо оправдался мужчина.

Дмитрий выставил себя жертвой. По словам звезды телестройки, теща постоянно вмешивается в его семейную жизнь, а также считает, что молодые родители неправильно воспитывают свою дочь. Но больше всего Дмитренко злит, что мать и сестра вынуждают его супругу покинуть «Дом-2». По мнению родственниц Рапунцель, проект плохо сказывается на психике четырехмесячной малышки.

Выслушав Дмитрия, Ксения Бородина, дала ему простой совет — поговорить с тещей и попросить ее не лезть в чужую семью. При этом ведущая отругала участника телестройки за то, что он неуважительно относится к родственникам жены.