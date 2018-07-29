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Супруг звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель едва не задушил свою тещу
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Супруг звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель едва не задушил свою тещу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Супруг участницы популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель — Дмитрий Дмитриенко — рассказал о сложностях в семье, сообщает Starhit.ru. По словам молодого человека, все дело в теще Татьяне Владимировне, которая всячески пытается влиять на семейную жизнь молодой пары и их маленькой дочери Василисы.
Дмитрий признался, что во время одного из конфликтов с тещей он попросту схватил ее за шею и принялся душить. Поводом якобы послужила ненормативная лексика в адрес мужчины. Также Дмитрий добавил, что после семейного скандала сказал жене выбирать: либо он, либо ее мама.
Кроме того, муж звезды «Дома-2» отметил, что Татьяна Владимировна пытается заставить Ольгу Рапунцель покинуть телепроект из-за ребенка, что ему крайне не нравится.
Ранее Пятый канал рассказывал, как звезда «Дома-2» Светлана Юрченко пострадала в драке между претендентками на руку и сердце Амирана Сардарова на YouTube-шоу «Хачу невесту». Соперница сломала девушке нос и вырвала наращенные ресницы.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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