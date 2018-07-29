Супруг звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель едва не задушил свою тещу

Супруг участницы популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко — рассказал о сложностях в семье, сообщает Starhit.ru . По словам молодого человека, все дело в теще Татьяне Владимировне, которая всячески пытается влиять на семейную жизнь молодой пары и их маленькой дочери Василисы.

Дмитрий признался, что во время одного из конфликтов с тещей он попросту схватил ее за шею и принялся душить. Поводом якобы послужила ненормативная лексика в адрес мужчины. Также Дмитрий добавил, что после семейного скандала сказал жене выбирать: либо он, либо ее мама.

Кроме того, муж звезды «Дома-2» отметил, что Татьяна Владимировна пытается заставить Ольгу Рапунцель покинуть телепроект из-за ребенка, что ему крайне не нравится.