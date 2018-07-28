Алиментщики ходят пешком

Министерстве юстиции разрабатывается законопроект, запрещающий алиментщикам сдавать экзамены на водительские права.

Об этом злостных неплательщиков алиментов предупредил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов и намекнул: идею одобрил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Мол, ну вы понимаете, что это значит. Главный судебный пристав станы также сказал, что совсем скоро документ будет вынесен на обсуждение в Госдуме . Ух, уклонисты и бегунки, держитесь. Если депутаты примут закон, ходить алиментщикам пешочком и ездить на троллейбусе. До тех пор, пока не расплатятся с долгами перед собственными детьми. Благо, в Москве с общественным транспортом полный порядок. Так что стенания об ограничении прав человека и лишении самого необходимого можно и не начинать. Пустое это.

Представляю себе удивление на лице типчика, который уже запланировал, какую машину себе купит— марка, цвет, комплектация, как будет ездить на ней по столичным улицам — важный такой, в автошколе отучился, а ему как снег на голову: извините, господин хороший, но сдавать на права вам закон запрещает.

Я не злорадствую — разве только чуть-чуть, просто когда речь заходит о мужском свинстве, не могу удержаться, чтобы не помахать шашкой. Скажете, не про свинство речь, а про невыплату алиментов? Вообще-то, это синонимы. За редким исключением, когда мужчина, скажем, лишился работы и рад бы давать деньги на содержание детей, да не из чего.

Если без эмоций, то мера, похожая на ту, что придумал Минюст, уже опробована. И результаты впечатляют. Недавно вступил в силу закон, позволяющий лишать злостных неплательщиков алиментов прав на управление любым видом транспорта. Не даёт какой— нибудь Вася бывшей жене деньги на детей, значит и машину ему не водить, и на частном самолёте не летать (ну, вдруг), и водителем, если что, не работать: государство имеет право отобрать у Васи водительские права всяких-разных категорий.

По словам Колокольцева, в прошлом году приставы, вдохновившись новой законодательной нормой, оставили без прав почти 300 тысяч алиментщиков. А с начала 2018-го — уже около 220 тысяч. В масштабах страны не так много, но прогресс, как говорится налицо. И деньги у людей сразу откуда-то взялись. На детей не было, а на «выкуп» водительских удостоверений нашлись.

В итоге, в 2017 году судебные приставы «вытрясли» из неплательщиков алиментов 1,3 миллиарда рублей, а за половину этого — пока 733,5 миллиона. На сколько же увеличатся эти цифры, если «брать за жабры» должников по алиментам будут еще на этапе полученная прав. И, кстати, это логично. Зачем алиментщику права, если у него нет денег на машину? Конечно, нет, алименты-то он не платит…