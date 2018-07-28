Редкий снимок: Сара Джессика Паркер показала своих дочерей 

Этим летом Сара Джессика Паркер вместе с мужем и детьми отправилась в путешествие по Италии. Сейчас звездное семейство полным составом отдыхает на Сицилии, плавая на яхте, осматривая местные достопримечательности и посещая рестораны. Не так давно папарацци удалось запечатлеть семью в полном составе в Портофино, а сегодня звезда «Секс в большом городе» сама поделилась снимком с дочерями. На фото Сара идет по залитой солнцем улице со своими восьмилетними дочками Табитой и Мэрион.
Напомним, что Сара Джессика Паркер и 56-летний актер Мэттью Бродерик находятся в браке с 1997 года. У пары есть 16-летний сын Джеймс, а восьмилетние Табита и Мэрион были рождены от суррогатной матери. Актриса редко публикует фотографии своих детей и никогда не показывает их лица.