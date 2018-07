Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: о вечеринке Gucci, бизнесе Иванки Трамп и украшениях Avgvst

Катя Федорова, когда-то сотрудник Vogue и Interview, теперь — автор популярного Telegram-канала о моде. Каждый день она «снабжает» подписчиков важными новостями fashion-индустрии, а для нас решила еженедельно подводить итоги модной семидневки.

Вчера ночью в Москве прошла секретная вечеринки Gucci WOM night. Те, кому пришла заветная смска с загадочным сообщением о том, что скоро они получат инструкцию, где забрать приглашение, всю неделю гадали, что же их ждёт. В итоге в четверг вся модная Москва блуждала по Саввинскому подворью в поисках мистической девушки Gucci, которая выдавала браслет-проходку, но адрес мероприятия не разглашали почти до самого его начала. Пройдя весь этот квест, гости, среди которых были главный редактор Vogue Маша Фёдорова (45), муза Gucci модель Полина Оганичева, репер Feduk (26) и ещё человек триста главных московских модников, оказывались в огромном Гараже. Напитки можно было самому взять в холодильнике, а от июльской жары спастись заботливо предложенным мороженым. Часть гостей переместились во двор обсудить это особенно весёлое московское лето, а другие зажигали на танцполе под хедлайнера вечера британца Mura Masa (22).

Дочь президента США Иванка Трамп (36) наконец закрыла свой бренд одежды. Проблемы преследовали незайтейливую бизнесменшу давно. Многие крупные универмаги отказались продавать ее одежду, испугавшись негативной реакции покупателей на фамилию Трамп, а то, что выставляли на продажу, обычно висело до самых последних уценок. Кроме этого Иванку критиковали, что она использует статус и власть отца для продвижения бизнеса и обвиняли в копировании других дизайнеров. В общем, придётся ей теперь подождать до окончания папиного президентского срока перед тем, как пытаться продавать платья.

Ещё одна новость от семьи Трамп. Американская модель Карли Клосс (25) сказала «да» своему давнему бойфренду Джошуа Кушнеру (33), который приходится родным братом мужу Иванки Трамп Джареду Кушнеру (37). Вроде бы все хорошо, но и Карли, и ее будущий муж — ярые демократы и не поддерживают политику Трампа. Вот же весело будет этой семейке за рождественским столом.

I love you more than I have words to express. Josh, you're my best friend and my soulmate. I can't wait for forever together. Yes a million times over 💍

24 Июл 2018 в 9:27 PDT И все же самая лучшая неделя была у Симона Порта Жакмюса (28). Дизайнер, недавно запустивший мужскую линию одежды, отправился на заслуженный отдых. Только поехал он не в какой-то там all-inclusive. Нет, Симон исполнил свою давнюю мечту и отдохнул на легендарной круглой вилле своего старшего коллеги Пьера Кардена (96). Все красоту этого невероятного места он, конечно, запечатлел в Instagram, но мы от него другого и не ждали.

В Москве открылся первый полноценный магазин марки Avgvst. Ярко-желтое помещение в районе Патриарших, куда тут же сбежались делать селфи московские модницы, спроектировал основатель Нью-Йоркского Бюро Crosby и самый инстаграмоемкий дизайнер интерьеров по версии газеты New York Times Гарри Нуриев. В магазине будет представлен самый широкий выбор украшений Avgvst, а также дружественные марки Himere и Maria Stern. Кроме этого, тут можно будет купить классные журналы вроде 032с и Gentlewoman, лимитированный мерч Avgvst и выпить вкусный кофе от «Человек и пароход».

