Житель Челябинской области поднял на уши полгорода из-за разбитого стакана

Житель Копейска (Челябинская область) стал героем дня в своём городе после того, как разбил любимый стакан жены и обратился через интернет с просьбой найти точно такой же.

На выручку незадачливому земляку пришли более полусотни земляков. Выручали кто советом, кто юмором.

«Отрывайся по полной, терять тебе уже нечего! « — «Действительно ЧП. Вызывай МЧС !» — «Вали всё на меня!— „Чувак, ты попал!“ — шутили одни читатели сообщества „Подслушано Копейск“.

»Напиши ей смс: «Я от тебя ухожу, люблю другую, вещи вывез, квартиру сдал». После такой информации ей разбитый стакан такой мелочью покажется!» — советовали другие.

Третьи предлагали устроить романтический вечер, а четвёртые предлагали бесплатно похожие предметы. В итоге благодаря всенародной помощи точно такой же стакан нашёлся. Однако чем закончилась история — заметила ли супруга подмену или нет — неизвестно. Тем не менее, в любом случае женщина должна оценить находчивость супруга, проявленную в такой щекотливой ситуации.