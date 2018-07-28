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Житель Челябинской области поднял на уши полгорода из-за разбитого стакана
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Житель Челябинской области поднял на уши полгорода из-за разбитого стакана 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Копейска (Челябинская область) стал героем дня в своём городе после того, как разбил любимый стакан жены и обратился через интернет с просьбой найти точно такой же.
На выручку незадачливому земляку пришли более полусотни земляков. Выручали кто советом, кто юмором.
«Отрывайся по полной, терять тебе уже нечего! « — «Действительно ЧП. Вызывай МЧС!» — «Вали всё на меня!— „Чувак, ты попал!“ — шутили одни читатели сообщества „Подслушано Копейск“.
»Напиши ей смс: «Я от тебя ухожу, люблю другую, вещи вывез, квартиру сдал». После такой информации ей разбитый стакан такой мелочью покажется!» — советовали другие.
Третьи предлагали устроить романтический вечер, а четвёртые предлагали бесплатно похожие предметы. В итоге благодаря всенародной помощи точно такой же стакан нашёлся. Однако чем закончилась история — заметила ли супруга подмену или нет — неизвестно. Тем не менее, в любом случае женщина должна оценить находчивость супруга, проявленную в такой щекотливой ситуации.
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Женский форум
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