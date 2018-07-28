Ещё
Лысеющий приморец удивил поступком в супермаркете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лысеющий приморец удивил поступком в супермаркете 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи осудили поступок мужчины в одном из супермаркетов Большого Камня, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, приморец незаметно для других посетителей магазина подобрал оставленный кем-то мобильный телефон марки Samsung.
«Мужчина, вы прихватили чужой телефон (есть видео). Огромная просьба вернуть данный телефон за вознаграждение и по-хорошему», — написал в соцсетях владелец телефона, указав номер для связи.
Поступок мужчины удивил пользователей: «Сейчас же везде камеры, как можно так себя вести? Просто позор».
Позже выяснилось, что мужчина все-таки связался с пострадавшей стороной и вернул «прихваченный» аппарат. Свои действия герой публикации никак не объяснил.
Primpress: последние новости
«Я не растерялась»: жительница Владивостока «уделала» соседок легкого поведения Ремонт и новое оборудование появятся в одной из детских больниц Приморья Владивосток и Хабаровск сравнили на примере женской груди
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мы ломаем бытовую технику, не подозревая об этом6
Как живут брошенные жены знаменитостей1
5 признаков плохой хозяйки в доме2
5 причин женской измены4
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой27
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение