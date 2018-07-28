Лысеющий приморец удивил поступком в супермаркете

Приморские интернет-пользователи осудили поступок мужчины в одном из супермаркетов Большого Камня, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, приморец незаметно для других посетителей магазина подобрал оставленный кем-то мобильный телефон марки Samsung.

«Мужчина, вы прихватили чужой телефон (есть видео). Огромная просьба вернуть данный телефон за вознаграждение и по-хорошему», — написал в соцсетях владелец телефона, указав номер для связи.

Поступок мужчины удивил пользователей: «Сейчас же везде камеры, как можно так себя вести? Просто позор».

Позже выяснилось, что мужчина все-таки связался с пострадавшей стороной и вернул «прихваченный» аппарат. Свои действия герой публикации никак не объяснил.