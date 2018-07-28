Наряжались в принцесс, прыгали через машины, пели с Хором Турецкого: 32 кадра со дня рождения Тюмени

Тюмень отмечает свой 432-й день рождения шумно, весело, вкусно и красиво. Не верите? Смотрите скорее этот фоторепортаж!

С 10 часов утра сегодня, 28 июля, вся Тюмень празднует день города. Как перекроют улицы, по какому расписанию будет курсировать общественный транспорт и продают ли крепкие напитки — смотрите в нашей полезной шпаргалке. В 23:00 на набережной начнётся салют «Фантазия огня», занимайте места заранее! А пока предлагаем вам насладиться фотокадрами фотографа 72.ru Ирины Шаровой. С праздником, Тюмень! С днем рождения, любимый город!

Очаровательная Диана Гурцкая пела на площади у драмтеатра и на Цветном бульваре. Успели попасть на ее концерт?

Вы только посмотрите, как лихо отплясывает эта пара на площадке «Тюмень мастеровая». Молодцы!

Нарядные и улыбчивые. И молодые душой

Услышать выступления народных ансамблей — настоящее счастье.

И повод широко улыбаться, как эта милая женщина

Утренний дождик малышам понравился, ведь можно весело шлёпать по лужам. И брызги, брызги в разные стороны!

Родители этого сорванца его сиюминутный порыв не оценили, но ругать не стали. Спасибо им за это: праздник всё-таки

Кто этот белокурый ангел? Принцесса? Добрая фея?

Царевна-лягушка. И участница «Парада колясок», между прочим

А вот и победители этого конкурса. Они получили много подарков и главный приз — 20 тысяч рублей.

Бессонные ночи позади. Заслужили приз, точно вам говорим

Тысячи тюменцев пришли сегодня на площадь 400-летия, чтобы услышать Хор Турецкого.

И долгое стояние у сцены никого не смутило. Не каждый день приезжают к нам звёзды мирового маштаба

Шахматные баталии развернулись на Цветном бульваре. Интересно, кто кого?

Будем верить, что победила дружба

На «Хлебном базаре» бесплатно учили плести венки. Детям понравилось очень.

Но ещё больше в жару их порадовал вкусный пломбир

В ход пошли не только полевые ромашки. Как насчет…укропа с грядки?

Мужчина, зачем вы едите лилии? Это вкусно?

Ничего необычного. Просто ослик Иа гуляет по улице Республики.

Такого мимо проходивший тюменец точно не ожидал

Стянуть бронзовую шпагу и девчат не получилось. Ещё бы: она крепко-накрепко приварена к фигуре. И, вообще, чужое брать не хорошо.

Ладно-ладно, они просто позируют для фото

Ох уж эти чирлидеры. Так красиво взмывают ввысь, аж дух захватывает!

Затаив дыхание, гуляющие по набережной смотрят на хрупкую девушку. Не падай, только, пожалуйста, не падай!

Да, на набережной яблоку негде упасть. С каждой минутой людей тут становится всё больше и больше.

Свободные скамейки для отдыха пока есть. Но это ненадолго

Некоторые запросто усаживаются на гранитных парапетах. Да, им так удобно. И всё отлично видно

Угадайте, кто самый фотогеничный на этом фото?

Судя по реакции девушки, этот мужчина явно делает что-то не так.

Но что? Патроны?

Все мучилась от жары, а этот милый пёс бесконечно радовался прогулке.

Хорошо, когда хозяин рядом и никуда не спешит

Купаться в фонтане нельзя. Но никто не запрещает снять ботинки и ходить босиком.

Ноги устали от многочасовой прогулки по городу. Объявляем перерыв!

Островок природы в центре города выглядит так. Такая креативная фотозона на набережной.

Нет, корова не настоящая. Зато сено — вполне себе да Ну куда же без фоток для Инстаграма! Срочно делаем кучу кадров и выбираем из них лучший.

А если с первого раза не вышло, придётся этот трюк повторить

Как же чудесно быть малышом. Всё хорошо видно и слышно.

И вот взрослые изрядно подустали, но терпят. Потому что любят своих дочек и сыночков

Тюменки могут равнодушно пройти мимо пирожков и мороженок. Но тут же бусики!

Украшения любят почти все дамы, но не все в этом признаются

Белый конь есть. Куда делся принц?

Наверное, устал и пошёл в тенёк отдохнуть

Эта женщина, похожая на актрису, любуется праздником не спеша, смакует каждое выступление.

Правда, она прекрасна? Передвигается по городу сама, без посторонней помощи

И тут ведущий такой говорит. А мы такие. А он!

Мы срочно требуем дать этой длинноволосой принцессе «Оскар»!

В результате покатушек ни одна машина не пострадала. Ну, почти.

Ладно вам, они всё равно уже не на ходу!

Полицейские сегодня строго бдят за общественным порядком. Хочешь на праздничную площадку — шуруй через рамку с металлодетектором.

Всё хорошо, проходите

В историческом центре Тюмени красиво, как в сказке. Можно фотографироваться на каждом шагу.

Ах, какая пара! Какие наличники!

Сложно представить, сколько килограммов шашлыка съели сегодня тюменцы. Повара трудились изо всех сил, чтобы всех накормить. Спасибо им за это.

Одна порция — от 200 до 350 рублей, в зависимости от разновидности мяса

Жарко было не только у мангалов. Спортсмены тоже зажгли не по-детски!

И позагорали заоодно

Тут был забег. Или бои без правил. Впрочем, какая разница. Мы знаем, на кого смотрели всё зрители.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что барышня очень хороша собой

Самовар. Центр города. Теперь вы видели всё.

Тут вода лишняя. Куда выльем? Да прямо тут давай. Никто не заметит

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