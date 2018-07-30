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Песков готов был сбрить усы ради победы сборной на ЧМ
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Песков готов был сбрить усы ради победы сборной на ЧМ
Мир24
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Мир24
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков
признался, что готов был сбрить усы и даже побриться наголо ради победы российских футболистов на чемпионате мира, сообщает
«Интерфакс»
.
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