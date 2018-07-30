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Песков готов был сбрить усы ради победы сборной на ЧМ
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Песков готов был сбрить усы ради победы сборной на ЧМ 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что готов был сбрить усы и даже побриться наголо ради победы российских футболистов на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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