Расслабленный Песков и роскошная Навка: пара гуляет по центру Баку

Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали, пожалуй, самой яркой парой музыкального фестиваля. Большинство гостей «Жары» не первый раз прилетают на берег Каспийского моря, а вот пресс-секретарь президента и его спутница оказались там впервые.

На открытии фестиваля пара появилась и тут же привлекла к себе внимание. Дело в том, что Дмитрий Песков сбрил свои знаменитые усы, которые, кстати, как рассказывала его супруга, разрешалось трогать только ей. Возлюбленные охотно позировали фотографам и демонстрировали теплые чувства к друг другу.

Сегодня Татьяна поделилась в своем микроблоге снимками, на которых они с супругом запечатлены на старых улицах Баку. Супруги решили пройтись по местам съемок знаменитых советских комедий. На Навке — комплект из юбки и блузы, которая удачно подчеркивает изящную линию плеч спортсменки, Песков — в льняных штанах и футболке.

Фото: Instagram

В комментариях к снимкам разгорелось обсуждение, кому из пары повезло больше. Одни считают, что Татьяна «оторвала» Дмитрия, другие — что Дмитрию посчастливилось заполучить Татьяну. И все сходятся в одном: пара прекрасная!