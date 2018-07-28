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Расслабленный Песков и роскошная Навка: пара гуляет по центру Баку
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Расслабленный Песков и роскошная Навка: пара гуляет по центру Баку 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали, пожалуй, самой яркой парой музыкального фестиваля. Большинство гостей «Жары» не первый раз прилетают на берег Каспийского моря, а вот пресс-секретарь президента и его спутница оказались там впервые.
На открытии фестиваля пара появилась и тут же привлекла к себе внимание. Дело в том, что Дмитрий Песков сбрил свои знаменитые усы, которые, кстати, как рассказывала его супруга, разрешалось трогать только ей. Возлюбленные охотно позировали фотографам и демонстрировали теплые чувства к друг другу.
Сегодня Татьяна поделилась в своем микроблоге снимками, на которых они с супругом запечатлены на старых улицах Баку. Супруги решили пройтись по местам съемок знаменитых советских комедий. На Навке — комплект из юбки и блузы, которая удачно подчеркивает изящную линию плеч спортсменки, Песков — в льняных штанах и футболке.
Фото: Instagram
В комментариях к снимкам разгорелось обсуждение, кому из пары повезло больше. Одни считают, что Татьяна «оторвала» Дмитрия, другие — что Дмитрию посчастливилось заполучить Татьяну. И все сходятся в одном: пара прекрасная!
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