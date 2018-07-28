Ещё
Юлию Барановскую перепутали с Кэрри Брэдшоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлию Барановскую перепутали с Кэрри Брэдшоу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На «Жаре» бывает и такое! В Баку местные журналисты приняли российскую телеведущую Юлию Барановскую за главную героиню сериала «Секс в большом городе». Телеведущая Первого канала в «золотом» платье, на шпильках, с новой причёской определенная была похожа на какую-то голливудскую звезду. Бакинские журналисты вдруг решили, что к ним приехала Кэрри. В эти дни в городе много зарубежных звёзд, на «Жаре» был Стивен Сигал, к примеру. Так что Голливудом здесь никого не удивишь.
Правда Барановскую быстро признали. К слову, Юлия часто меняет образы: умеет грамотно подбирать наряды, макияж, прическу. Не случайно она выступает экспертом в проекте «Модный приговор».
Teleprogramma.pro узнала у Юлии планы на август. «Мы с детьми улетаем сразу после „Жары“ к моей подруге в Испанию. С самого их рождения так повелось, что путешествуем вместе. У меня сердце разрывается если их нет рядом», — говорит телеведущая.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1833564920090134995_390171932"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Барановская все успевает: устраивает детям отдых, много работает (во время фестиваля в Баку летала в Москву, чтобы провести концерт), общается с коллегами, участвует в фотосессиях. И умеет самостоятельно так нарядиться, что принимают за голливудскую диву.
Teleprogramma.pro: последние новости
Расслабленный Песков и роскошная Навка: пара гуляет по центру Баку Балерины-разлучницы: чью личную жизнь они разрушили или поставили под угрозу «Много лет я сама этим грешила»: Собчак в резкой манере дала отпор всем критикующим ее
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Седокова возмутила выступлением в купальнике5
5 признаков плохой хозяйки в доме2
Звезда «Дома-2» раскрыла секрет успешного брака8
5 причин женской измены4
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение