Юлию Барановскую перепутали с Кэрри Брэдшоу

На «Жаре» бывает и такое! В Баку местные журналисты приняли российскую телеведущую Юлию Барановскую за главную героиню сериала «Секс в большом городе». Телеведущая Первого канала в «золотом» платье, на шпильках, с новой причёской определенная была похожа на какую-то голливудскую звезду. Бакинские журналисты вдруг решили, что к ним приехала Кэрри . В эти дни в городе много зарубежных звёзд, на «Жаре» был Стивен Сигал , к примеру. Так что Голливудом здесь никого не удивишь.

Правда Барановскую быстро признали. К слову, Юлия часто меняет образы: умеет грамотно подбирать наряды, макияж, прическу. Не случайно она выступает экспертом в проекте «Модный приговор».

Teleprogramma.pro узнала у Юлии планы на август. «Мы с детьми улетаем сразу после „Жары“ к моей подруге в Испанию. С самого их рождения так повелось, что путешествуем вместе. У меня сердце разрывается если их нет рядом», — говорит телеведущая.

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Барановская все успевает: устраивает детям отдых, много работает (во время фестиваля в Баку летала в Москву, чтобы провести концерт), общается с коллегами, участвует в фотосессиях. И умеет самостоятельно так нарядиться, что принимают за голливудскую диву.