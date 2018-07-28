Это был очень неожиданный ответ кассира после замечания мужчине!

Уоллес вошел в супермаркет. Женщина-кассир позвала его и сказала: «У вас открыта дверь казармы…»

Не та фраза, которую обычно используют мужчины, поэтому он продолжал свой путь, немного озадаченный.

Когда он почти закончил делать покупки, один человек подошел и сказал: «Твоя муха открыта.»

Он застегнулся и закончил покупки.

На кассе Уоллес намеренно попал в очередь, где была леди, которая рассказала ему о его «двери казармы».»

Он планировал немного повеселиться с ней, поэтому, когда он подошел к прилавку, он сказал: «Когда вы увидели мою дверь казармы открытой, вы видели морпеха, стоящего там по стойке смирно?»

Леди, которая была с отличным чувством юмора, подумала на мгновение и сказала: «Нет, нет, не видела. Я видела только одного ветерана-инвалида, сидящего на нескольких старых вещевых мешках.»