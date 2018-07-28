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Ей было 13 лет, когда открыв ночью глаза, она увидела рядом в кровати мужчину!
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Ей было 13 лет, когда открыв ночью глаза, она увидела рядом в кровати мужчину! 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Когда мне было 13 лет, я проснулась посреди ночи от мужчины, лежащего рядом со мной в моей маленькой кровати и смотрящего прямо на меня. Я посмотрела на него в замешательстве и сказала себе: «О! Глупышка, тебе приснился кошмар!»
Поэтому я улыбнулась ему, закрыла глаза и собиралась заснуть… когда он начал трогать меня за бедро. Две вещи произошли сразу: я поняла, что я была только в лифчике и нижнем белье, и что у меня определенно не кошмар.
Страх, которого я никогда раньше не чувствовала, охватил каждый дюйм моего тела, и я думаю, что перестала дышать. Он начал пробираться к моим трусам, предположительно, чтобы снять их. Что я сделала? Я открыла глаза и сказала: «Подожди секунду, мне надо пописать.»
Он выглядел потрясенным, но не остановил меня, когда я обернула одеяло вокруг моего тела и сделала несколько шагов к моей ванной. Потом я заметила, что дверь спальни была открыта настежь, так что я сбежала. Я побежала в мамину комнату, постучала в дверь и закричала, что в моей спальне мужчина. Моя мама вышла в коридор и начала успокаивать меня, что это был плохой сон, когда парень выбежал из моей комнаты к двери.
Мама застыла, но у я была в возмущении и шоке. Тогда я схватила лампу, вырвала шнур из розетки и начала преследовать его, безумно размахивая этой лампой и крича. Я преследовала этого человека по улицам, пока мама звонила в полицию. Я потеряла его где-то в темноте, но когда приехала полиция, дала показания и начала обыскивать окрестности, я отомстила.
Они поймали его, когда он прятался в кустах, привели его и попросили меня опознать его. Я подошла прямо к нему, ударила его по яйцам и ушла, сказав: «Черт возьми, да! Я хочу выдвинуть обвинения.»
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