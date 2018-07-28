8 правил, чтобы делать все что угодно лучше

1. Стресс + Отдых = Рост

Если вы хотите достичь роста и развить определенный навык, вы должны выйти за пределы текущих способностей, и ваша работа должна сочетаться с отдыхом. Многие исследования показывают, что именно так вы становитесь сильнее и быстрее, а когнитивная наука доказывает, что еще умнее и креативнее.

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2. Фокусируйтесь на процессе, не результатах

Лучшие атлеты и предприниматели не фокусируются на том, чтобы быть лучшими; они фокусируются на постоянном самосовершенствовании. Когда вы перестаете переживать о внешних результатах — например, проиграете ли вы или выиграете — с ваших плеч спадет сложный груз, и вы будете направлять свою энергию в вещи, которые можете контролировать. В результате улучшится ваша производительность. Исследование показывает, что концентрация на процессе принесет пользу вашему умственному здоровью и продуктивности.

3. Будьте скромны

Смирение — ключ к росту. Если вы не будете сохранять объективность, вы значительно ограничите свои возможности для обучения и прогресса. Лучшие атлеты доверяют своим тренировочным программам, но также регулярно ищут новые способы для самосовершенствования. То же самое касается великих мыслителей и творческих людей; они уверенные, но не высокомерные. Знания всегда эволюционируют и продвигаются вперед — и если вы хотите тоже эволюционировать и продвигаться вперед, вы должны сохранять объективность.

4. Вы — это люди, которые вас окружают

Есть старое выражение, что вы — это люди, с которыми больше всего проводите времени. Это правда. Ученые утверждают, что мотивация заразна. Одно исследование показало, что если вы работаете над умственными задачами с людьми, которые мотивированы, целенаправленны и любят то, чем занимаются, вы будете чувствовать себя так же. С другой стороны, если вы окружаете себя людьми с негативным отношением к жизни, вы также будете менее продуктивным.

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5. Делайте небольшие, продолжительные шаги для достижения больших результатов

Привычки сами себя развивают. Если вы хотите произвести серьезные изменения, вы должны делать это по нарастающей и не сразу. Если вы берете на себя слишком много и сразу, скорее всего, вы быстро выгорите. Если вы будете постепенно увеличивать нагрузку, то, что казалось для вас сложным неделю назад, будет сегодня намного проще. Маленькие и продолжительные победы со временем приводят к более значимым результатам.

6. Будьте минималистом, чтобы стать максималистом

Вы не можете преуспеть во всем. Постоянно думайте о том, что важно для вас, и фокусируйте на этом свои усилия. Как сказал исследователь Клиники Mayo Майкл Джойнер: «Будьте минималистом, чтобы стать максималистом; если вы хотите освоить какой-то навык, вы должны сказать „нет“ многим другим».

7. Делайте сложные вещи простыми

Сила воли переоценена. Вместо того, чтобы полностью полагаться на самоконтроль, проектируйте свою внутреннюю среду таким образом, чтобы сложные вещи было делать проще. Например, если вы, как и все, постоянно отвлекаетесь на смартфон, не выключайте его — просто уберите подальше. Если вы стремитесь питаться правильно, вместо того, чтобы полагаться на свою силу воли не есть после 21:00, не покупайте брауни. Это относится ко всему.

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8. Не забывайте получать удовольствие

Сначала это может показаться очень странно. Кто не хочет испытывать удовольствие? Однако многие люди так одержимы мыслью о постоянном развитии и прогрессе, что иногда забывают наслаждаться особыми моментами или делать паузу, чтобы отпраздновать победы. Не попадайтесь в эту ловушку — она очень опасна. «Моменты удовольствия не только делают нас счастливыми, они делают нас сильными», — сказал психолог Адам Грант . Когда что-то идет не по плану, мы можем вспомнить о приятных моментах и набраться сил, чтобы двигаться дальше.

В этих принципах нет ничего не сложного, и лучше всего они работают вместе. Придерживайтесь их, и они помогут вам стать лучше.

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