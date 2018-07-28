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Какие мусульмане вступают во временный брак
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Какие мусульмане вступают во временный брак 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Когда говорят о временном браке, то чаще подразумевают исламские традиции. Однако даже исповедующие ислам не имеют единого мнения по поводу того, законны ли подобные супружеские союзы, с точки зрения религиозных догматов, или нет. У суннитов и шиитов на этот счет диаметрально противоположные взгляды. [С-BLOCK]
У шиитов временный брак (мут´а) разрешен. Суть такого союза в том, что пара договаривается о заключении соглашения о сожительстве на определенный срок. Женщина получает от будущего мужа гарантии содержания в течение всего времени брака и вправе рассчитывать на материальные преференции после его завершения. Во временном браке у женщины те же права и обязанности, что и в рамках обычного супружеского союза. Рожденные в результате подобного сожительства дети считаются законными. После расставания каждый из супругов может жениться (выйти замуж) повторно. Если временные муж и жена захотят, им предоставляется возможность сочетаться узами постоянного брака. [С-BLOCK]
Камнем преткновения для шиитов и суннитов в вопросе легализации временных браков является трактовка мнения на этот счет пророка Мухаммеда. Сунниты считают, что мут´а практиковали невежественные арабы в доисламский период. А шииты-имамиты убеждены в обратном и настаивают на шариатской законности такого рода сожительства мужчины и женщины. В Коране есть суры, в которых упоминается о правилах поведения мужа и жены в браке, но ясной и однозначной позиции по поводу временного брака в священной книге мусульман нет. В многочисленных преданиях о жизни пророка Мухаммеда (хадисах) также не наблюдается единомыслия по этому вопросу. Поэтому представители разных исламских течений трактуют священные тексты по-своему, умудряясь находить в них подтверждения радикальных точек зрения. [С-BLOCK]
У шиитов-двунадесятников девственница вступает во временный брак, только если ей разрешит отец или опекун. Свод правил для последователей этого направления ислама, хотя и не одобряет стремление непорочных дев к подобному сожительству, но харам (запрет) на него не накладывает. Разведенные или вдовы по шиитским законам согласия на мут´а могут не спрашивать ни у кого из родственников. Ни жена, ни муж, жившие во временном браке, не могут наследовать имущества друг друга. Но ребенка, рожденного в этом браке, отец обязан содержать до тех пор, пока тот не будет в состоянии сам зарабатывать. Самые ярые противники мут´а в исламе не видят разницы между такими союзами и проституцией. Между тем, наиболее существенным отличием мут´а от постоянного брака является лишь факт установления срока совместного проживания супругов и ведения ими общего хозяйства. В остальном права и обязанности супругов чаще всего идентичны тем, что имеют место в традиционном мусульманском браке.
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