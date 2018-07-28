Полиандрия: когда у одной женщины может быть несколько мужчин

Многоженством никого не удивишь, но как насчет многомужества? Мы расскажем, насколько женская полигамия естественна для человека, практиковали ли ее наши предки, и где она существует до сих пор.

Если спросить у антропологов о том, насколько естественна для женщины полигамия или, по-научному, полиандрия — они приведут в пример некоторых народов Тибета, где она практикуется, и скажут, что весь мир воспринимает это как аномалию. А поскольку полиандрия среди людей — явление редкое, то и наши предки его вряд ли практиковали.

Но в последнее время появилась противоположная точка зрения. Антропологи из Миссурийского университета насчитали около 53 народов в основе социальных отношений которых лежит классическая полиандрия (то есть, когда женщина состоит в полноценных брачных отношениях с одним или двумя мужьями). Более того, такая форма брака не зависит от географического положения, она встречается как у народов крайнего Севера — у эскимосов, так в странах с теплым и умеренным климатом — на Тибете, в Южной Индии. [С-BLOCK]

Корни полиандрии стоит искать в матриархате — власти женщины, обществе, где семья формируется вокруг хранительницы очага. Матрицентричный порядок гипотетически процветал на ранних этапах земледелия, когда оно еще было мотыжным. Свое происхождение оно ведет от собирательства — женского занятия, в отличие от мужской охоты. Сторонники этой гипотезы основываются на культе богини-матери, а также на многочисленных статуэтках палеолита и древнего мира, символизирующих фертильность. Впрочем, несмотря на то, что этнографы признают существование народов, у которых за эмансипацию скорее должны бороться мужчины — китайский народ мосо или индийский «кхаси», официальная наука отвергает идею о матриархате, как отдельной стадии развития человечества. [С-BLOCK]

Брак в любой форме — это попытка адаптироваться к окружающей среде. Полиандрия — не исключение. Она встречается у народов, где подобная форма сожительства может обеспечить защиту и благосостояние всем их представителям. Она распространена в местах со скромными природными ресурсами, например, в Гималаях, где позволяет ограничивать рост популяции и уменьшить детскую смертность. Женитьба двух братьев на одной женщине (фратернальная полиандрия) позволяет семье избежать разделения фамильной земли. В Европе, в свое время, проблема с наследственностью была решена иначе — введением матримониального права, по которому все наследство переходило первому сыну по старшинству. Другая причина появление полиандрии — гендерный дисбаланс. Например, в Индии, негативное отношение к появлению девочек (из-за дорогого, но обязательного приданного) и частые аборты привели к тому, что прекрасного пола стало просто не хватать. Поэтому, в некоторых затерянных деревнях мужчины вынуждены делить одну женщину. [С-BLOCK]

Принято считать, что мужчины полигамны, а женщины моногамны. Такая точка зрения обусловлена общественными нормами, но не естественным для нашего вида поведением. По словам доктора психологии Кристофера Риана — человек может быть моногамным, но только в силу своего выбора. Кроме того, по словам ученого: «Быть вегетарианцем — не значит не любить запах мяса». То есть, наличие одного партнера не значит, что человек, будь то мужчина или женщина не будет заглядываться на других. Что касается моногамии в природе, то она свойственна, в основном, птицам (около 90% орнитологических видов моногамны). Среди млекопитающих только 3-5% видов придерживаются верности своему партнеру, например, волки. И то встречаются исключения. [С-BLOCK]

Как же решается в полиандрических обществах вопрос с признанием отцовства? На примере племени Бари в Венесуэле, ученый Стефан Беккерман из университета штата Пеньсильвания выявил, так называемое, «полиотцовство». Одновременно несколько мужчин считаются родителями ребенка. В некоторых культурах это связано с верой в то, что семя нескольких может участвовать в формировании плода. Так или иначе, в столь странных порядках есть свои плюсы — у ребенка с двумя отцами намного больше шансов выжить и преуспеть, нежели с одним.