Умный свет: ночью лампы во дворах сами решат, как светить

В начале августа территорию «умного» квартала в Марьино на Мячковском бульваре начнут освещать фонари, способные автоматически менять яркость света. Об этом сообщил заместитель генерального директора — технический директор АО «Объединенная энергетическая компания» ("ОЭК") Евгений Прохоров. По его словам, по внешнему периметру квартала и внутри двора экспериментального московского смарт-квартала установили 173 новые опоры наружного освещения с 251 энергосберегающим светильником и модулями индивидуального управления.

"Вместо морально и физически устаревшего освещения — бетонных опор и натриевых светильников, которые дают некачественное освещение и потребляют много электроэнергии, мы установили новые энергосберегающие лампы, потребляющие энергии в два раза меньше и служащие 15 лет, а сверху на каждом светильнике установили модуль индивидуального управления", — рассказал Прохоров.

Управление светом Применение модулей индивидуального управления изменит подход к регулировке наружного освещения в Москве, считает начальник управления автоматизированных систем управления наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки АО «ОЭК» Галина Ключникова,

"Сейчас диспетчеры управляют целой группой светильников, а, используя модуль, сможем управлять каждым конкретным светильником и объединять их в группы по функциональным территориальным зонам, например, выделить спортивные или детские площадки и регулировать здесь освещение: включать и отключать, увеличивать и снижать яркость света", — пояснила Ключникова.

Экономия в ночи С помощью модулей диспетчеры смогут создать удобный для жителей график уличного освещения. «Предполагаем, что до двенадцати ночи, пока люди приходят домой с работы, светильники будут работать на максимальную мощность, с двенадцати до часу ночи световой поток убавим на тридцать процентов, а с часу ночи до четырех утра еще на двадцать, после четырех утра, по мере пробуждения жителей, яркость света будем увеличивать», — рассказала о возможностях новых модулей специалист АО «ОЭК».

Гибкий график работы светильника на каждый день года сотрудники АО «ОЭК» запишут на модуль. При этом, отметила Ключникова, светильник отработает весь график самостоятельно и никакого вмешательства не нужно, но одновременно потоком света сможет дистанционно управлять диспетчер.

По ее словам, управление яркостью света позволит экономить десять процентов потребляемой электроэнергии. «Пока это наше предложение, но мы предполагаем, что будут проработаны некие графики уличного освещения, которые затем утвердит город», — пояснила Галина Ключникова.

Она добавила, что модуль легок в эксплуатации, его установка и снятие не требуют специальных навыков у монтажников: он крепится к драйверу светильника — блоку питания.

Оперативный ремонт Сигнал с модуля о вышедшем из строя светильнике или о проблемах в работе лампы поступит в городскую систему управления наружным освещением на пульт диспетчера. «На замену светильника или его ремонт выедет оперативно бригада электриков. Скорость ремонта уличного освещения значительно повысится», — убежден Евгений Прохоров. Данные на пульт диспетчера о состоянии лампы будут передаваться по сетям сотовой или радиосвязи. «Простестируем обе технологии: передачи по сетям операторов связи и сетям радиосвязи, выясним, какая передача данных более надежная, ту и будем использовать», — сообщила Галина Ключникова.

Двойное сложение Вышедшие из строя лампы в смарт-квартале бригады электриков смогут заменять без использования спецтехники — автогидроподъемников. Большинство установленных опор освещения, 109 штук, способны складываться. По словам Евгения Прохорова, эта функция дает возможность обслуживать фонарь без каких-либо спецмеханизмов и спецтехники, создающей во дворе проблемы припаркованным автомобилям и гуляющим жителям. «Бригада снимет блок с крепления, раскрутит гайки, опустить с помощью веревки опору, с земли сделает необходимые регламентные работы, а после установит опору на место», — пояснил технологию обслуживания складывающихся опор Евгений Прохоров.

Чистое небо Над смарт-кварталом в Марьино очистилось небо. Все линии наружного освещения, провода, обеспечивающие электроснабжение Wi-Fi роутеров, видеокамеры охранного наблюдения, громкоговорители ГО и ЧС, обеспечивающие информирование населения в случае техногенных аварий или иного рода ситуаций, — убрали под землю. «Это делает небо „чистым“, снижает уровень электромагнитного излучения, сокращает затраты на обслуживание», — рассказал технический директор АО «ОЭК».