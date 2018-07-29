«Люди разучились читать»: Тина Канделаки призывает обратиться к классике

В наше время встретить читающего серьезную книгу человека не так просто. В большинстве своем люди в метро, в очереди и на отдыхе листают ленту социальных сетей, раздавая лайки понравившимся фото. Популярная телеведущая Тина Канделаки решила напомнить своим почитателям о необходимости чтения классической литературы, найдя отклик среди фанатов.

42-летняя красавица Тина Кандлеки известна своей любовью к спорту и здоровому образу жизни. Еще бы, ведь генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» просто обязана быть в отменной физической форме, покоряя мужчин и поклонников осиной талией. Однако звезда обладает еще и интеллектом, предпочитая бульварному чтиву и ленте Инстаграма серьезную литературу. Так, на днях Тина опубликовала пост о пользе чтения классических книг и, надо сказать, ее подписчики живо и с интересом отнеслись к ее размышлениям.

Кандалеки подчеркнула, что сегодняшний текст чаще всего умещается в 500 символов, поэтому «люди практически разучились читать». Всему виной социальные сети и мессенджеры — все тексты там короткие. Звезда настаивает, нужно заставлять себя читать! И делать это необходимо двум причинам. «Во-первых, мозг довольно быстро включается и потом от хорошего текста классической русской литературы уже невозможно оторваться, а во-вторых, проблемы, поставленные Достоевским, Толстым и Гоголем, актуальны сегодня настолько, что невозможно поверить в их написание в 19-м веке».

«К Булгакову, Набокову, Толстому, Чехову можно и нужно возвращаться постоянно, читая их в разных ситуациях своей жизни, и видеть мир глазами писателей, предвосхитивших и наше время». Звезда рассказала также о своем любимом произведении: «Роковые яйца» Булгакова. Она любит его за проблему, которая в нем поставлена. «Булгаков очень точно показал, что разрыв связей в природе и нашей экосистеме — самый короткий путь к трагедии, а чем большей силой ты обладаешь, тем аккуратнее надо ею распоряжаться. Он заставляет нас вспомнить о том, что наша цель — сберечь себя, окружающую природу, и не только сберечь, но и приумножить ее богатства. ⠀ ⠀ Решить эту задачу — значит прожить свою жизнь не зря». Среди комментаторов блога Тины разгорелась самая настоящая интеллектуальная дискуссия. Звезду настоятельно просили порекомендовать лучшие, на ее взгляд, произведения; засыпали вопросами о современных авторах и их месте на книжных полках красавицы; поделились мнениями на тему прочитанных творений великих классиков. Конечно, на вкус и цвет товарища нет и не каждый отечественный или зарубежный гений прозы придется всем по вкусу. Но как узнать, что подходит именно вам, если не открыть книгу? Для того, чтобы найти близкое по духу чтиво, надо затереть не одну книжную страницу. Зато это очень увлекательно, тренирует усидчивость и обогащает словарный запас.