Бизнес на жалости. Почему попрошаек летом становится больше?

С несчастным видом мужчины и женщины с протянутой рукой пристают к прохожим. Действительно ли они нуждаются?

Инвалиды-колясочники, женщины с грудными детьми, пенсионеры — каждый день эти люди выходят в оживлённые места города с просьбой о помощи. Официальной статистики нет, но число попрошаек на улицах Новосибирска, похоже, исчисляется сотнями. Их излюбленные места — метро, подземные переходы, крупные магистрали, церкви и людные места на улицах города.

Рискуют жизнью

Уже не первый год в Новосибирске на крупных магистралях можно увидеть мужчину без ног, который на инвалидной коляске лавирует среди потока машин и просит у водителей подаяние. «Конечно, в такие моменты сердце сжимается, — говорит автолюбитель Ирина Майер, — ведь мы люди и должны помогать друг другу в трудный момент. Так нас учили в советское время и родители, и учителя в школе. Но не по себе становится от мысли, что я могла не заметить и сбить этого человека! У него трудности в жизни перманентно происходят? Зачем он так рискует, выходя прямо на проезжую часть? Ведь это опасно не только для него, но и для всех участников движения!»

Все знают, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора, иначе за нарушение ПДД грозит штраф. Но что такое 1000 рублей в сравнении с тем, что можно заработать за день, если просить помощи у сердобольных горожан таким способом? «Только при мне, пока стояла в пробке, два водителя подали ему из окна машины по „сотке“, — говорит Ирина Майер. — Возможно, это просто бизнес такой? »

Смешанные чувства у горожан и к другому нуждающемуся — женщине неславянской внешности с малолетними детьми. «Часто вижу её вблизи торгового центра на площади Маркса, — рассказала жительница Новосибирска Алёна Шведова. — Сидит женщина прямо на земле, рядом девочка лет четырёх и ещё один ребёнок — грудного возраста — у неё на руках. Жалко её, конечно, но ещё больше — детей: как они живут, что едят, какой пример для себя усвоят?»

Как пояснили в региональном отделении ГУ МВД , федеральный закон попрошайничать не запрещает. К ответственности могут привлечь только тех, кто просит милостыню на улицах с детьми. Максимальное наказание, предусмотренное за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество, — лишение свободы на срок до 6 лет.

Обман раскрылся

Жительница Новосибирска Анна Ситник перестала подавать милостыню на улице после истории, которая произошла с ней два года назад. «Однажды на остановке у автовокзала ко мне подошла девушка, — вспоминает Анна. — Лицо заплаканное, голос дрожит. И говорит: у меня сумочку украли — ни билета, ни денег не осталось. Я студентка, домой к родителям собиралась ехать на каникулы, а теперь денег нет, обокрали…»

Сердобольная женщина поинтересовалась: сколько стоит билет. Девушка сообщила, что 500 рублей, но пока она за весь день собрала только 30. Анна заглянула в сумочку — в кошельке была как раз та купюра. И хотя сама накануне отказала себе в новом платье, решила выручить девушку и дать ей всю необходимую сумму. Та обрадовалась, поблагодарила и побежала в здание вокзала — видимо, покупать билет домой к родителям. Но через два дня Анна встретила её снова на том же месте, с той же историей, которую она жалобно рассказывала прохожим…

Как понять: просит о помощи человек, который действительно попал в беду, или это просто бизнес на жалости?

«Людям, к которым обращаются за помощью, кажется, что неудобно расспрашивать человека в трудном положении, что именно произошло, — говорит психолог Елена Сальникова . — А зря. Если он лжёт и заранее не продумал всё до самых мелочей, то начинает путаться в ответах и нервничать. Ведь когда просят рассказать подробности, то задают дополнительные вопросы. Таким образом легко можно уличить во лжи».

Эксперты предупреждают: уличные попрошайки — это жёсткий бизнес с серьёзной конкуренцией. Специалисты уверяют, что почти всю милостыню у этих пенсионеров и инвалидов забирают их «шефы» — вполне здоровые мужики, которые не хотят работать. Подумайте об этом, когда решаете: подать или нет просящему.

За приставание есть статья!

Начальник отдела информации ГУ МВД по НСО полковник внутренней службы Сергей Щекотин:

— Милостыня или другие пожертвования — дело добровольное. Каждый поступает исходя из своих моральных принципов и материальных возможностей. Однако сборщики пожертвований на улицах не всегда корректны в общении с гражданами.

У каждого человека есть личное неприкосновенное пространство, нарушение которого в виде откровенно назойливого, оскорбительного приставания даёт полное право обратиться за помощью в полицию. И тогда виновный может быть привлечён к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Мнение эксперта: иногда помощь лучше, чем деньги

Настоятель храма РПЦ Дмитрий Полинкевич: