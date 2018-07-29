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«Настоящий крепкий тыл»: Настя Каменских похвасталась аппетитными формами
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«Настоящий крепкий тыл»: Настя Каменских похвасталась аппетитными формами 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица Настя Каменских решила освежиться в жаркую погоду, которая стоит в Баку, и поплавала в бассейне. Звезда не оставила своих многочисленных поклонников без фото в купальнике с пикантного ракурса, который позволил разглядеть ее пышные бедра и округлые ягодицы. В Сети отнеслись к аппетитным формам Каменских неоднозначно.
31-летняя Настя Каменских не так давно начала сольную карьеру, поэтому к ней приковано повышенное внимание публики в ожидании хитов и ярких клипов. Однако чаще в Сети обсуждают фигуру Насти и ее странные наряды, а не музыкальный талант, который, у звезды, безусловно, присутствует. Каменских в числе десятков прочих отечественных звезд прилетела в Баку на музыкальный фестиваль «Жара». Девушка уже успела обескуражить публику своим нелепым нарядом на открытии мероприятия, а теперь решила продолжить обсуждение своей фигуры, опубликовав фото у бассейна в купальнике. Настя решила выложить довольно откровенный снимок, сделанный со спины таким образом, что все желающие могут полюбоваться ее пятой точкой.
«Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч», — подписала пикантное фото Каменских. Публика в Сети, естественно, принялась обсуждать размеры ягодиц Насти и то, что, видимо, похудеть ей не удалось. Многие при этом восхитились женственной фигурой Каменских и заметили, что она смотрится весьма привлекательно. «Потрясающая! И не надо больше худеть!» «Опять растолстела? Ну куда такие объемы-то!» «И зачем нам твоей попой любоваться? Что за мода оголяться на весь мир?»
«С такими формами нужно тверк танцевать» «Настоящая женственная фигура, долой тощих звездулек» «Вот это настоящий крепкий тыл!» «Боже! Ким Кардашьян вам в подметки не годится» Настя Каменских любит удивлять публику откровенностью. Недавно она появилась на важном мероприятии в боди без юбки, чем вызвала волну негодования среди общественности. Некоторые даже попросили снова ввести цензуру на телевидении, чтобы не видеть подобные наряды.
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Женский форум
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