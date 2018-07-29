«Настоящий крепкий тыл»: Настя Каменских похвасталась аппетитными формами

Певица Настя Каменских решила освежиться в жаркую погоду, которая стоит в Баку, и поплавала в бассейне. Звезда не оставила своих многочисленных поклонников без фото в купальнике с пикантного ракурса, который позволил разглядеть ее пышные бедра и округлые ягодицы. В Сети отнеслись к аппетитным формам Каменских неоднозначно.

31-летняя Настя Каменских не так давно начала сольную карьеру, поэтому к ней приковано повышенное внимание публики в ожидании хитов и ярких клипов. Однако чаще в Сети обсуждают фигуру Насти и ее странные наряды, а не музыкальный талант, который, у звезды, безусловно, присутствует. Каменских в числе десятков прочих отечественных звезд прилетела в Баку на музыкальный фестиваль «Жара». Девушка уже успела обескуражить публику своим нелепым нарядом на открытии мероприятия, а теперь решила продолжить обсуждение своей фигуры, опубликовав фото у бассейна в купальнике. Настя решила выложить довольно откровенный снимок, сделанный со спины таким образом, что все желающие могут полюбоваться ее пятой точкой.

«Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч», — подписала пикантное фото Каменских. Публика в Сети, естественно, принялась обсуждать размеры ягодиц Насти и то, что, видимо, похудеть ей не удалось. Многие при этом восхитились женственной фигурой Каменских и заметили, что она смотрится весьма привлекательно. «Потрясающая! И не надо больше худеть!» «Опять растолстела? Ну куда такие объемы-то!» «И зачем нам твоей попой любоваться? Что за мода оголяться на весь мир?»