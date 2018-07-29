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Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
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Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Звезда 1990-х Татьяна Овсиенко в беседе с «Антенна Телесемь» рассказала, что вместе с гражданским мужем Александром Меркуловым хочет ребенка. Примечательно, что ранее Меркулов уже неоднократно делал предложение руки и сердца своей возлюбленной, однако Овсиенко и слышать не хочет о штампе в паспорте.
В период с августа 2016 года по май 2017-го Меркулов находился в СИЗО, однако теперь пара снова вместе и строит совместные планы. У Овсиенко уже есть взрослый приемный сын, но, по словам певицы, теперь она мечтает родить сама, пусть и в столь солидном возрасте.
— Александр предлагает суррогатную мать. Но вот не знаю, готова ли я к этому… Больше склоняюсь, чтобы я сделала это сама, — пояснила она.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Дмитрий Маликов опубликовал на своей странице видео с поздравлением популярной сети фастфуда. Часть подписчиков звездного пользователя соцсети не оценила откровенную рекламу вредной пищи, другим же, напротив, творческий подход певца пришелся по душе, и они не увидели ничего страшного в коммерческом ролике.
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