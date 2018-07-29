Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка

Звезда 1990-х Татьяна Овсиенко в беседе с «Антенна Телесемь» рассказала, что вместе с гражданским мужем Александром Меркуловым хочет ребенка. Примечательно, что ранее Меркулов уже неоднократно делал предложение руки и сердца своей возлюбленной, однако Овсиенко и слышать не хочет о штампе в паспорте.

В период с августа 2016 года по май 2017-го Меркулов находился в СИЗО , однако теперь пара снова вместе и строит совместные планы. У Овсиенко уже есть взрослый приемный сын, но, по словам певицы, теперь она мечтает родить сама, пусть и в столь солидном возрасте.

— Александр предлагает суррогатную мать. Но вот не знаю, готова ли я к этому… Больше склоняюсь, чтобы я сделала это сама, — пояснила она.