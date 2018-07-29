Гороскоп с 30 июля по 5 августа 2018 года для всех знаков зодиака

Любой гороскоп не только предсказывает те или иные события, но и дает ценные рекомендации. Недостаточно узнать, что вас ждет, важно правильно отреагировать на событие и выбрать лучшую тактику поведения. На этой неделе слишком высока вероятность поддаться искушению — это касается всех знаков зодиака. Как реагировать на предложения судьбы, подскажет наш гороскоп.

21 марта — 20 апреля

На этой неделе Овна ждет приятный сюрприз. Его подготовят близкие или друзья: это может быть подарок или новость, которая касается вашего продвижения по службе. В любом случае вы услышите заветное сочетание слов или увидите предмет (технику, украшение), который вызовет массу положительных эмоций. Гороскопы рекомендуют вам принять презент и сделать что-то хорошее в ответ. Что именно, подскажет ваша фантазия.

Телец

21 апреля — 20 мая У Тельцов ситуация сложится неоднозначно: на службе и в личной жизни появятся трудности. Вы почувствуете давление и нехватку кислорода, словно в одиночку на подводной лодке погружаетесь в Марианскую впадину. И скучно, и грустно, и все друзья далече. Помните одно: это лишь волнения вашей души, а не предвестник катастрофы. Если продолжите жить в привычном ритме, не станете злоупотреблять алкоголем и ссориться с близкими, все выровняется уже к субботе. Гороскопу виднее.

Близнецы

21 мая — 21 июня

Гороскоп Близнецов предупреждает, что на неделе с 30 июля по 5 августа представителям этого знака зодиака следует укрепить систему собственной безопасности. Речь идет о токсичных людях и недоброжелателях всех рангов и мастей. Они так и будут кружить около вас, желая поживиться вашей энергией и жизненными соками. Реагируйте правильно: спокойно и с улыбкой. Критика их неконструктивна, предложения для вас неинтересны, так зачем тратить время? Станьте на неделю Буддой или Карлсоном. Спокойствие, только спокойствие.

22 июня — 22 июля

Ракам на этой неделе подвернется сомнительное и вместе с тем выгодное предложение. Вам могут продавать машину или телефон б/у за копейки, пригласить поучаствовать в оплачиваемом мероприятии, выйти в ночную смену за сумасшедшие деньги. Все варианты, которые кажутся неоднозначными и странными, отметайте на корню. Проведите тест на достоверность фактов. Гороскоп напоминает, что скупой платит дважды. По крайней мере, в период с 30 июля по 5 августа.

23 июля — 23 августа

Все мы знаем, что Львы любят похвалу, и в этом нет ничего зазорного. Цари зверей заслуживают почитания. Но если вам поют дифирамбы с целью получить материальную выгоду, будьте осторожны. Гороскоп рекомендует стать бдительным и осмотрительным. Не расцветайте как майская роза, когда услышите очередной комплимент. Подумайте, что за этим стоит, и тогда вы удержитесь на троне значительно дольше.

24 августа — 23 сентября

Гороскоп этой недели напоминает Девам, что самая беспросветная темница, в которую можно попасть, находится под черепной коробкой. Вам может показаться, что скука, беды и неудовлетворенность жизнью — это результат влияния второй половинки, родителей, учителей или работодателей. Не спешите разводиться или увольняться: подумайте, не рано ли вы начали делать подкоп? Свобода — это не только воля, но и ответственность. У вас все получится, главное — правильно подготовиться и оценить свои истинные шансы на успех.

24 сентября — 23 октября

Гороскоп сулит Весам всяческие достижения, но вот путь к ним не будет усыпан цветами. И красная дорожка вас ожидает только в мечтах. Сначала вам придется всерьез поменять и тактику, и стратегию. Подумайте, какие ошибки и страхи привели вас к разбитому корыту? Запишите их в столбик и начните медленную, но верную борьбу с вредными привычками и глупыми стереотипами. Успех придет после того, как вы уверенными шагами свернете на новую тропинку. Откинув страхи и сомнения.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Гороскоп этой недели приятен, но не так безобиден, как кажется. Искушение Скорпиона будет заключаться в мнимом спокойствии и комфорте, которые подарит любящий человек. Конечно, быть центром внимания приятно, но так будет не всегда. Думайте на несколько шагов вперед и не привыкайте к тепличным условиям. Вы умны и прагматичны. Такими и оставайтесь. А знаки внимания принимайте без колебаний, с любовью и благодарностью.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Гороскоп сообщает: у Стрельца должен быть долгожданный отдых. Отпуск брать не обязательно. Ваш отдых будет заключаться в уходе от рутины. Привычное болотце — теплое и комфортное, вот только оно не вызывает улыбки, не подогревает интереса к жизни и не толкает на подвиги. Смените застоявшуюся воду на волны океана и научитесь кататься на доске. Как именно? Сделайте хоть что-то, чего боялись раньше, и адреналин подарит вам массу удовольствия.

Козерог

22 декабря — 20 января

Козерогу может показаться, что он нашел настоящую любовь и поймал удачу за хвост в профессиональном плане. Вполне возможно, что это так. По крайней мере, гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа пророчит много приятных перемен. Ваша задача — не расслабляться. От вас потребуются усилия для сохранения занятых позиций. Завоевать не так важно, как удержать.

Водолей

21 января — 20 февраля

Гороскоп с 30 июля по 5 августа рекомендует Водолеям научиться готовить или делать что-то полезное для дома собственными руками. В последнее время вы погрузились в цифровую рутину и онлайн-жизнь. Выходите на свет, смотрите людям в глаза, зовите в гости друзей, пейте вино, варите варенье из ягод и хвастайтесь коронными блюдами. Такая жизнь будет вам по душе, вот увидите.

21 февраля — 20 марта

Гороскоп Рыб предупреждает, что проблемы не уйдут сами собой. В последнее время вас могут не устраивать окружающая атмосфера, ремонт в квартире, материальное положение и собственный стиль. Все решаемо, главное — подойти к вопросу с некоторым вдохновением. Не будьте только прагматиком. Особенно в период с 30 июля по 5 августа. Зарядитесь позитивом, представьте, как здорово сделать косметический ремонт и как много бонусов принесет новая работа. Старайтесь решить проблемы играючи — на сегодняшний день это ваш метод.